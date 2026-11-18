Reprezentanții Germaniei și Austriei au anunțat miercuri că doresc să stabilească o structură de proprietate pentru operațiunile europene ale TikTok, în vederea asigurării controlului asupra datelor și algoritmilor, informează dpa.

Aplicația de socializare este deținută de compania ByteDance, cu sediul la Beijing.

Wolfram Weimer, ministrul german al Culturii și Mass-Mediei, și Alexander Pröll, secretarul de stat austriac pentru Afaceri Digitale, au transmis într-un comunicat comun că susțin „o inițiativă de europenizare a TikTok” și au invitat și alte țări să li se alăture.

Demersul vine după un acord încheiat în ianuarie între Statele Unite și ByteDance, privind înființarea unei societăți mixte deținute majoritar de investitori americani, care să gestioneze operațiunile platformei în SUA.

În februarie, Weimer a propus ca operațiunile europene ale TikTok să treacă în mâinile unor proprietari europeni. La acel moment, el a avansat ideea unui consorțiu format din companii media europene, ca posibilă soluție.

Weimer și Pröll au invocat preocupările legate de protecția datelor și de influența marilor platforme asupra opiniei publice drept motive pentru inițiativa lor. Întrucât TikTok este deținută de o companie chineză, rămâne neclar în ce măsură guvernul chinez ar putea avea acces la datele utilizatorilor europeni, au afirmat cei doi oficiali.

Platformele mari exercită o influență semnificativă asupra conținutului pe care îl văd utilizatorii și asupra gradului de difuzare a acestuia prin intermediul algoritmilor lor de recomandare.

O structură europeană de proprietate ar trebui să permită controlul nu numai asupra datelor utilizatorilor, ci și asupra infrastructurii tehnologice a platformei.