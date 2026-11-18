SUA și-au pierdut statutul de țară fără rujeolă după 26 de ani pentru că nu au reușit să prevină răspândirea virusului timp de mai bine de un an, potrivit Sky News.

Mexicul și Bolivia și-au pierdut, de asemenea, statutul de țări fără rujeolă, potrivit Organizației Panamericane de Sănătate (PAHO), agenția specializată în sănătate a ONU.

SUA se luptă cu cel mai mare număr de cazuri de rujeolă din ultimii 35 de ani. Aproximativ 7.700 de persoane din țară au fost infectate cu rujeolă, iar 13 au murit din 2025. Marea majoritate a cazurilor au fost în rândul persoanelor care nu au fost vaccinate.

Secretarul american pentru sănătate, prietenul antivacciniștilor

Cea mai gravă epidemie din SUA de la 1991 încoace a coincis cu scăderea ratelor de imunizare și creșterea ezitării față de vaccinare în timpul mandatului secretarului american pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy a continuat să își exprime îndoielile cu privire la siguranța vaccinurilor împotriva rujeolei, în ciuda lipsei de dovezi științifice. În septembrie, el a declarat unui grup de activiști antivaccinare că au un „prieten la Casa Albă”.

Sub conducerea lui Kennedy, unii oficiali de rang înalt din domeniul sănătății din Utah și din alte părți ale SUA au încetat să promoveze imunizarea, potrivit agenției de știri Reuters.