Secretarul interimar al Marinei SUA, Hung Cao, a dezvăluit că experții americani au reclasificat muniție expirată pentru a fi utilizată în Iran, potrivit Clash Report. Hung Cao le-a comunicat senatorilor că Marina SUA a reclasificat muniția și apoi a folosit-o în cadrul Operațiunii „Epic Fury” împotriva Iranului, invocând epuizarea stocurilor de armament.

Cao, căpitan de marină în rezervă și fost ofițer specializat în neutralizarea muniției, a făcut aceste declarații marți, în cadrul audierii pentru confirmarea sa în funcție, desfășurată în fața Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului. El ocupă postul de secretar interimar din 22 aprilie 2026, după ce anterior a deținut funcția de subsecretar.

„Multe dintre munițiile pe care le-am folosit în Epic Fury au putut fi reclasificate. Erau marcate cu codurile Echo și Foxtrot, ceea ce înseamnă că erau expirate”, a declarat Cao.

El a comparat această soluție cu gestionarea resurselor alimentare într-o gospodărie.

„Provenind dintr-o familie săracă, știu că produse precum pâinea nu expiră cu adevărat. O stropești puțin cu apă, o pui 15 secunde la cuptorul cu microunde și e gata de consum”, a explicat el.

Codurile indicau muniții neutilizabile

Conform unui manual al Agenției de Logistică a Apărării (Defense Logistics Agency), codurile „Echo” și „Foxtrot” desemnează materiale care, în stadiul actual, nu pot fi utilizate, dar care ar putea fi supuse unor reparații sau restaurări limitate.

Potrivit Business Insider, el nu a dezvăluit senatorilor despre ce tipuri de armament a fost vorba și nici câte unități au fost utilizate. The Wall Street Journal a relatat că, printre munițiile respective, s-au numărat rachete de croazieră Tomahawk expirate.

Stocurile s-au epuizat rapid

Această dezvăluire a survenit în contextul în care parlamentarii încearcă să afle dacă Marina reușește să găsească echilibrul corect între armele de precizie, extrem de costisitoare, și muniția mai ieftină, care pot fi produsă în cantități mai mari. Cao a menționat că producția de rachete Tomahawk a crescut de la aproximativ 125 de unități pe an, în perioada în care el era în serviciul activ, la „mult peste 60 pe lună”, adăugând că instituția depune eforturi și pentru a mări volumul de producție al rachetelor SM-6.

Un raport al Pentagonului, publicat în septembrie, a indicat faptul că utilizarea muniției în războiul cu Iranul a dus la „deficite strategice în stocuri și a scos la iveală blocaje în baza industrială responsabilă cu reaprovizionarea cu muniție”. Raportări anterioare au arătat că forțele americane au lansat peste 850 de rachete Tomahawk în primele săptămâni ale conflictului, utilizând ulterior aproape jumătate din stocul total al acestui tip de rachetă de croazieră.

Războiul pune presiune pe flotă

Cao a recunoscut că războiul „pune presiune pe resursele noastre navale”. Senatorul Jack Reed a subliniat că, pentru prima dată după mulți ani, Statele Unite nu au niciun portavion desfășurat în avanpost în regiunea Pacificului. Cao a declarat că Marina accelerează dezvoltarea unor nave de suprafață fără echipaj, menite să degreveze cele 17 distrugătoare care susțin blocada asupra transportului maritim iranian.

Aceeași presiune se resimte și în cazul misiunilor de lungă durată. Conducerea Marinei a transmis recent familiilor membrilor echipajului de pe nava USS George H.W. Bush, care sprijină Operațiunea Epic Fury, să se pregătească pentru o misiune cu o durată de până la 12 luni. Cao a afirmat în fața Senatului că demonstrarea capacităților militare americane „a luat cu adevărat prin surprindere China”, o afirmație contestată de senatoarea Mazie Hirono.