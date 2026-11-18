Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va sublinia, în cadrul reuniunii, că un acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, în special ale țărilor cele mai expuse riscurilor și efectelor colaterale ale războiului, precum România.

„Un acord de pace solid trebuie să consolideze securitatea Europei în ansamblul său, cu o atenție sporită acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre”, este poziția pe care o va susține șeful statului.

De asemenea, Nicușor Dan va sublinia că o pace durabilă în Ucraina presupune „restaurarea deplină a securității la Marea Neagră”.

Un alt mesaj pe care șeful statului îl va transmite la Berlin este că Rusiei nu i se poate permite să aibă vreo influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale țărilor din regiune.

Inițiativa Coaliției de Voință (Coalition of the Willing) reunește state care s-au angajat să ofere sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace. Sprijinul include oferirea unor garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să fie asigurat caracterul durabil al unui eventual acord de pace și să fie împiedicată o nouă agresiune.

Inițiativa este condusă de Regatul Unit și Franța și a fost lansată în martie 2025.