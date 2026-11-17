Anunțul a fost făcut în contextul unei reuniuni a aliaților la Bruxelles, pentru coordonarea sprijinului militar acordat Kievului, conform Reuters.

Rachetele fac parte dintr-un pachet de ajutor în valoare de 240 de milioane de lire sterline, anunțat marți, finanțat din cele 500 de milioane de lire sterline promise Ucrainei în bugetul prezentat luna trecută.

Marea Britanie a precizat că sistemele și-au demonstrat eficiența împotriva dronelor Shahed, de concepție iraniană, pe care Rusia le utilizează pentru a ataca Ucraina.

Pachetul de sprijin include și peste 12 radare de apărare antiaeriană.

Livrările vor începe la jumătatea lunii decembrie și vor completa cele 400 de rachete sol-aer pe care Marea Britanie le-a furnizat deja Ucrainei înaintea acestei ierni.

Premierul britanic Andy Burnham va anunța restul sprijinului pentru Ucraina în cadrul unei reuniuni a statelor din Coaliția de Voință, programată pentru joi.