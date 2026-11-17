Potrivit informațiilor recepționate de Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale, drona a fost detectată deplasându-se din sud spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

„Din motive de securitate, la ora 16:27, a fost restricționat întregul spațiu aerian al Republicii Moldova”, a transmis ministerul.

Acesta le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă aparate de zbor suspecte sau descoperă fragmente, să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu le miște, deoarece pot conține elemente explozive.

Oamenii sunt îndemnați să se îndepărteze la o distanță sigură și să apeleze numărul de urgență 112.