Panică pe rețelele sociale după apariția unor presupuse drone la Chișinău. Autoritățile explică ce s-a întâmplat

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) din Republica Moldova a transmis precizări după ce, duminică, 15 noiembrie, în mediul online au fost distribuite imagini și mesaje referitoare la prezența unor presupuse drone deasupra capitalei.



Potrivit instituției, aeronavele observate în cursul serii erau, în realitate, trei avioane de mici dimensiuni, de tip SR-20, care efectuau un zbor din Brno, Republica Cehă, către Aeroportul Internațional Chișinău.

Probleme cu semnalul GPS înainte de aterizare

Autoritățile au explicat că cele trei aeronave au întâmpinat dificultăți în recepționarea semnalului GPS în timp ce se aflau în zona de așteptare pentru apropierea de aeroport.

Problemele de recepție au afectat determinarea poziției avioanelor, fiind necesară intervenția serviciilor de trafic aerian pentru coordonarea apropierii.

Controlorii de trafic au asigurat vectorizarea aeronavelor, procedură prin care piloții primesc indicații de direcție pentru a putea continua în siguranță apropierea de aeroport.

AAC a confirmat că toate cele trei avioane au aterizat cu succes pe Aeroportul Internațional Chișinău.

Instituția nu a precizat cauza dificultăților de recepționare a semnalului GPS și nici dacă acestea au fost provocate de interferențe externe.

O altă aeronavă efectua operațiuni de cartografiere

Autoritatea Aeronautică Civilă a oferit explicații și în legătură cu o altă aeronavă de mici dimensiuni observată în spațiul aerian al Republicii Moldova în cursul aceleiași zile.

Potrivit instituției, aceasta efectua zboruri pentru prestarea unor servicii de cartografiere și aerofotografiere.

Astfel de operațiuni presupun realizarea de imagini aeriene și colectarea de date geografice, utilizate pentru elaborarea hărților și alte activități tehnice.

Autoritățile dezmint informațiile despre drone

AAC a subliniat că cele trei aeronave observate deasupra Chișinăului nu erau drone, contrar informațiilor vehiculate pe platformele de socializare.

Instituția le-a recomandat cetățenilor să consulte sursele oficiale înainte de a distribui informații despre activitatea din spațiul aerian.

Autoritatea moldoveană a avertizat și că răspândirea informațiilor neverificate poate provoca îngrijorări nejustificate în rândul populației.