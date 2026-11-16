Femeile din Marea Britanie condamnate din cauza avorturilor vor fi grațiate

Măsura vine după ce, anul trecut, Parlamentul a adoptat un vot istoric pentru dezincriminarea avortului, prin abrogarea unei secțiuni din Legea privind infracțiunile împotriva persoanei (Offences Against the Person Act) din 1861.

De asemenea, vor fi grațiate femeile care au primit un avertisment din partea poliției, iar mențiunile privind arestarea sau anchetarea pentru întreruperea propriei sarcini vor fi șterse din cazierul judiciar al femeilor vizate. Acestea nu vor fi nevoite să depună cereri de grațiere, iar în unele cazuri, grațierea va fi acordată postum, potrivit The Independent.

„Prea mult timp, femeile s-au confruntat cu consecințele devastatoare ale unor legi învechite privind avortul”, a declarat Heidi Stewart, director executiv al British Pregnancy Advisory Service. „Deși nicio grațiere nu poate anula suferința și trauma prin care au trecut aceste femei, această schimbare istorică a legislației recunoaște răul profund cauzat de incriminarea lor și reprezintă un pas semnificativ către justiție”.

Femei „smulse din paturile de spital” și duse la audieri

Guvernul nu a precizat numărul femeilor vizate. Totuși, Tonia Antoniazzi, deputata laburistă care a inițiat amendamentul privind decriminalizarea, a declarat că, în cei cinci ani premergători votului de anul trecut, poliția a anchetat peste 100 de femei suspectate de avorturi ilegale. Printre acestea s-au numărat și femei care au suferit avorturi spontane sau au născut copii morți.

Antoniazzi a descris modul în care femeile suspectate de întreruperea ilegală a sarcinii erau, în trecut, „smulse din paturile de spital și duse în celulele poliției” pentru a fi interogate, în loc să primească îngrijirile de care aveau nevoie.

„Această traumă nu poate fi ștearsă, dar sper că acest demers va alina, într-o oarecare măsură, durerea pe care au îndurat-o aceste femei, permițându-le să se reintegreze pe deplin în societate, să-și trăiască viața din plin și să ocupe locurile de muncă pe care și le-au dorit întotdeauna”, a spus ea.

Avorturile vor fi legale până la 24 de săptămâni

Conform legislației actuale, medicii pot efectua legal avorturi în Anglia, Scoția și Țara Galilor până la 24 de săptămâni de sarcină, iar după acest termen, în circumstanțe speciale – de exemplu, atunci când viața mamei este în pericol. În Irlanda de Nord, avortul a fost decriminalizat în 2019.

În baza Legii privind criminalitatea și poliția (Crime and Policing Act), intrată în vigoare în această primăvară, femeile care întrerup o sarcină, indiferent de stadiul acesteia, nu vor mai fi pasibile de acuzații penale. Măsura a fost contestată de grupuri anti-avort, care au susținut că aceasta ar deschide calea către avortul la cerere, în orice stadiu al sarcinii.

Legea a fost modificată în urma unor cazuri judiciare intens mediatizate – inclusiv condamnarea la închisoare a unei mame a trei copii -, situație care a stârnit un val de proteste din partea susținătorilor dreptului la avort.

Cazul „Carla Foster”

În 2023, Carla Foster a fost condamnată la peste doi ani de închisoare pentru că și-a provocat un avort medicamentos, fiind însărcinată în aproximativ opt luni. O lună mai târziu, o instanță de apel a dispus eliberarea sa, motivând că acest caz necesita „compasiune, nu pedeapsă”.

O altă femeie, Nicola Packer, a fost achitată de acuzația că și-ar fi administrat, în mod ilegal, o substanță toxică sau vătămătoare, cu intenția de a provoca un avort. Packer, care a luat medicamente pentru avort când era însărcinată în aproximativ 26 de săptămâni, a declarat în fața instanței că nu a știut că sarcina depășise 10 săptămâni.