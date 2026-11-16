„Canada va merge mai departe în orice fel”. Mark Carney spune că țara ar putea colabora cu producătorii auto chinezi dacă negocierile comerciale cu SUA eșuează

Comentariile făcute de premierul canadian luni în Cambodgia au venit înaintea unei întâlniri planificate cu liderul chinez Xi Jinping săptămâna aceasta la Shenzhen, China.

În cadrul acestei întâlniri sunt așteptate discuții despre producția de automobile, notează The Guardian. Cei doi lideri au ajuns în ianuarie la un acord care permite introducerea a zeci de mii de vehicule electrice chinezești în Canada cu tarife reduse.

„Avem cei mai buni lucrători din industria auto din lume și îi dorim pe deplin implicați, cu oportunități depline, într-o piață nord-americană integrată”, a declarat Mark Carney reporterilor din Cambodgia.

Potrivit premierului canadian, „această piață a devenit mai puțin integrată din cauza acțiunilor comerciale ale SUA”.

Carney a declarat luni că negocierile cu SUA rămân prioritatea sa, dar rezultatul acestora ar putea determina dacă Canada va căuta alternative care să implice producătorii auto europeni, chinezi sau japonezi.

Cu o zi în urmă la Manila, în Filipine, premierul canadian a declarat că orice acord comercial cu Washingtonul trebuie să ofere Canadei o industrie auto viabilă.

Întrebat dacă potențialele investiții chineze reprezintă un factor de levier în negocierile cu SUA, Carney a răspuns că „nu este vorba de un factor de levier. Ci de acțiune și reacție”.

„Canada va merge mai departe în orice fel”

„Dacă angajații din industria auto din Canada nu sunt utilizați pe deplin în contextul nord-american, acest lucru oferă alte oportunități”, a spus Mark Carney, adăugând că țara „va merge mai departe în orice fel”, potrivit sursei citate.

Cei trei producători auto din Detroit, Ford, General Motors și Stellantis, operează fabrici în Canada, SUA și Mexic. Piesele traversează uneori granițele de mai multe ori înainte ca un vehicul să fie finalizat. Donald Trump a presat în repetate rânduri producătorii auto să mute producția din Canada în SUA.

Premierul canadian a spus că orice investiție chineză ar trebui să implice o producție substanțială în Canada, mai degrabă decât simpla asamblare a pieselor importate. El a adăugat că ar necesita standarde de muncă adecvate, unități de producție și lanțuri de aprovizionare interne care să se extindă în timp, inclusiv minerale critice canadiene utilizate în vehiculele electrice, mai arată sursa citată.