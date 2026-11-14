Canada și Filipine au încheiat negocierile pentru un acord de liber schimb. Mark Carney vrea să reducă dependența de SUA

Canada și Filipine au încheiat negocierile pentru un acord de liber schimb, a anunțat sâmbătă premierul canadian Mark Carney, potrivit Euronews.

Înțelegerea face parte din eforturile Canadei de a-și diversifica relațiile comerciale și de a reduce dependența de Statele Unite, după deteriorarea relațiilor cu Washingtonul.

„În urmă cu un an, Canada și Filipine au lansat discuțiile pentru un nou acord de liber schimb. Astăzi, am încheiat deja negocierile”, a scris Mark Carney într-o postare pe rețelele de socializare.

Premierul canadian se află la Manila, unde participă la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). În discuțiile cu jurnaliștii, acesta a spus că guvernul său va acționa rapid pentru finalizarea acordului, care ar urma să intre în vigoare în 2027.

Semnarea documentului ar putea dura aproximativ șase luni, a adăugat Carney.

Șeful guvernului canadian a explicat și că acordul va aduce beneficii sectoarelor economice, de la agricultură și industria aerospațială până la inteligența artificială, minerit și energie.

„Aceasta este o veste bună pentru canadieni din sectorul agricol, din sectorul aerospațial, chiar și din domeniul inteligenței artificiale, precum și pentru companiile noastre care activează în sectoarele produselor forestiere, mineritului, energiei, serviciilor și nu numai”, a declarat Carney în fața jurnaliștilor.

„Ne diversificăm parteneriatele comerciale pentru a construi o economie canadiană mai puternică și mai rezilientă”, a transmis acesta.

Ottawa urmărește, de asemenea, încheierea unui acord comercial mai amplu cu ASEAN, organizație formată din 11 state membre. Potrivit lui Mark Carney, negocierile pentru acest acord sunt „aproape finalizate”.

Premierul a spus că înțelegerile anunțate fac parte dintr-un plan prin care Canada vrea să își extindă rețeaua de parteneri comerciali și să creeze oportunități pentru companiile și angajații săi.

„Parte dintr-o strategie de dezvoltare a unei rețele dense de parteneri de încredere, menită să creeze mai multe oportunități pentru companiile noastre, o gamă mai largă de opțiuni pentru canadieni și locuri de muncă mai bune pentru lucrătorii noștri, reducând totodată dependența noastră relativă de Statele Unite”, a spus Carney despre obiectivul acestor acorduri.

Canada și-a propus să dubleze exporturile către alte piețe decât cea americană până în 2035.

Pentru asta, țara și-a intensificat și relațiile comerciale cu Europa, în cadrul eforturilor de reducere a dependenței de SUA. Demersurile au fost accelerate de conflictele cu președintele american Donald Trump pe teme comerciale.

Acesta din urmă va ajunge la Manila la începutul săptămânii viitoare, înainte de a pleca în China, unde va participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat la Shenzhen. La rândul său, Mark Carney va merge ulterior în Cambodgia, înainte de a ajunge în China.