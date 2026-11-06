„Războiul se va încheia cu un compromis”. Șeful NATO afirmă că o victorie categorică a Ucrainei sau a Rusiei este puțin probabilă

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat într-un interviu la un post de televiziune olandez că războiul dintre Rusia și Ucraina se va încheia, cel mai probabil, printr-un acord negociat. În plus, el este de părere că luptele nu vor duce la o victorie categorică pentru vreuna dintre părți.
„Acest gen de războaie se încheie întotdeauna cu un acord de pace, care este adesea un fel de compromis”, a spus Rutte, citat de Bloomberg.
El a afirmat că poartă discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în fiecare săptămână, subliniind că este important, în același timp, ca Trump și președintele rus Vladimir Putin să aibă o „relație bună”.
Șeful NATO a fost întrebat și despre acordul dintre Trump și Putin privind importurile de motorină rusească, afirmând că a înțeles „panica” aliaților europeni.
„Înțeleg asta, și eu am ridicat o sprânceană”, a adăugat el, potrivit sursei citate.
În privința conflictului dintre SUA și Iran, Rutte l-a lăudat pe Trump pentru eforturile sale de a împiedica Teheranul să construiască arme nucleare.
„Nu toate riscurile au dispărut, dar capacitățile nucleare ale Iranului sunt mult slăbite”, a precizat acesta.
În cadrul interviului pentru postul olandez, Rutte a atras atenția asupra faptului că Europa trebuie să rămână vigilentă în ceea ce privește potențialul unei agresiuni rusești chiar și după încheierea războiului din Ucraina.
„Amenințarea rusă nu se manifestă direct la granița noastră în acest moment, deoarece mulți dintre acei soldați sunt ocupați în Ucraina. Dar dacă războiul se va termina, atunci imensa lor armată nu va rămâne acolo doar pentru a fi o armată imensă”, a mai spus șeful NATO.