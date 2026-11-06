Comisia Europeană acuză TikTok că își atrage utilizatorii în „găuri de iepure” prin algoritmii de recomandare. Ce amenzi riscă platforma

Comisia Europeană a acuzat TikTok că încalcă regulile europene privind platformele online, prin algoritmii săi de recomandare, care îi pot atrage pe utilizatori în așa-numitele „găuri de iepure”, potrivit POLITICO.

Fenomenul apare atunci când oamenii sunt conduși tot mai mult către un anumit tip de conținut, prin mai multe recomandări, uneori chiar și atunci când materialele pot avea efecte negative asupra lor.

Concluziile preliminare au fost anunțate vineri și reprezintă prima dată când Comisia Europeană se concentrează asupra sistemelor de recomandare ale unei platforme de socializare, pe care le consideră o posibilă încălcare a Actului privind Serviciile Digitale (Digital Services Act – DSA).

În baza acestei legislații, companiile pot primi amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală. „Este prima dată când abordăm direct modelul sistemelor de recomandare bazate pe interacțiune (engagement)”, a declarat un oficial al Comisiei.

Acesta este al cincilea caz în care Comisia Europeană acuză TikTok de încălcarea regulilor UE. Până acum, însă, platforma deținută de o companie chineză nu a primit nicio amendă din partea instituției europene.

În comunicatul publicat vineri, Comisia susține că TikTok nu a evaluat suficient riscul ca utilizatorii să fie atrași în aceste „găuri de iepure” printr-un flux continuu de videoclipuri personalizate.

Printre materialele recomandate se pot afla inclusiv videoclipuri care abordează subiecte sensibile, precum sănătatea mintală sau imaginea corporală.

Investigația s-a concentrat cel mai mult asupra efectelor asupra sănătății mintale, deoarece „probele erau cele mai solide” în această privință, a explicat un alt oficial european.

Comisia spune că algoritmul continuă să recomande conținut similar, chiar dacă acesta poate fi dăunător

Potrivit Comisiei Europene, cu cât utilizatorii interacționează mai mult cu un anumit tip de conținut, chiar dacă acesta poate fi dăunător, cu atât platforma le recomandă mai multe videoclipuri de acel fel.

De asemenea, un aspect menționat de Comisie este măsurile luate până acum de TikTok pentru a limita acest fenomen nu au fost eficiente.

Unul dintre oficialii Comisiei a explicat că platforma ar trebui să acorde mai multă importanță semnalelor „explicite” transmise de utilizatori, cum este butonul „nu mă interesează”, decât indicatorilor indirecți, precum timpul petrecut pe un videoclip sau numărul de aprecieri.

Aceste date arată cât de mult interacționează utilizatorii cu materialele de pe platformă, fiind folosite de algoritm pentru a decide ce alte videoclipuri să le recomande.

Oficialul a mai spus și că soluțiile adoptate de TikTok pentru reducerea acestor riscuri trebuie să aibă efecte propriu-zise, iar măsurile din acest moment nu îndeplinesc acest criteriu.

„Opțiunea «nu mă interesează» trebuie să aibă o semnificație reală, concretă; nu ar trebui să fie doar un detaliu nesemnificativ, după care sistemul revine la vechiul mod de funcționare a recomandărilor”, a declarat reprezentantul Comisiei.

Actul privind Serviciile Digitale prevede și posibilitatea ca utilizatorii să aleagă un flux de conținut care nu este personalizat în funcție de interesele și activitatea lor. Cu toate acestea, doar 0,2% dintre utilizatorii TikTok aleg această opțiune, potrivit unuia dintre oficialii europeni.

TikTok poate evita amenda dacă propune măsuri acceptate de Comisie

Momentan, compania poate analiza dovezile Comisiei Europene, își poate apăra modul de funcționare și poate propune soluții pentru problemele semnalate de autoritățile europene.

Dacă planul de remediere va fi considerat acceptabil de autoritatea de reglementare, TikTok ar putea evita aplicarea unei amenzi.

Platforma a mai reușit să încheie o investigație desfășurată în baza Actului privind Serviciile Digitale. Ancheta aceea a vizat transparența publicității, iar TikTok a ajuns la un acord cu Comisia Europeană, acceptând să ia mai multe măsuri pentru corectarea problemelor.