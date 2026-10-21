Platforma Booking.com, investigată de Comisia Europeană. Vizate: anunțurile false și reclamele

Investigația, anunțată miercuri, urmărește să stabilească dacă Booking.com a identificat și a redus în mod corespunzător riscurile pentru consumatori, în conformitate cu Regulamentul european privind serviciile digitale (DSA).

Unul dintre punctele vizate este reprezentat de anunțurile false, inclusiv cele pentru proprietăți care nu există, fraudele prin uzurparea identității și ofertele de cazare care nu respectă regulile aplicabile.

Comisia Europeană verifică și modul în care sunt protejate datele rezervărilor și ale oaspeților atunci când acestea sunt partajate cu furnizorii de cazare. Aceste informații ar putea fi exploatate în tentative de phishing, prin care infractorii încearcă să determine turiștii să furnizeze date sensibile sau să efectueze plăți frauduloase.

Un alt aspect al investigației privește anunțurile promovate contra cost pe Booking.com. Unele unități de cazare pot obține o vizibilitate mai mare în rezultatele căutării prin plata unui comision mai ridicat, iar Comisia verifică dacă utilizatorii sunt informați clar că aceste poziții sunt, de fapt, reclame.

Deschiderea investigației nu înseamnă că încălcarea legislației a fost deja dovedită. Procedura urmărește să stabilească dacă platforma și-a respectat obligațiile prevăzute de legislația europeană privind serviciile digitale.