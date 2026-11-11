Cinci zile în Italia fără să plătești cazarea și mesele. Ce trebuie să faci pentru a obține vacanța gratuită

O vacanță de cinci zile în Italia, cu hotel, mese și patru experiențe incluse, este oferită gratuit unui grup de 100 de turiști. Nu este însă o simplă invitație la relaxare: cei selectați vor trebui să testeze serviciile turistice ale orașului Ravenna și să spună ce funcționează și ce ar trebui îmbunătățit. Înscrierile sunt deschise până pe 6 decembrie 2026.