Cinci zile în Italia fără să plătești cazarea și mesele. Ce trebuie să faci pentru a obține vacanța gratuită

Programul este destinat atât turiștilor italieni, cât și celor din străinătate.
Participanții vor avea la dispoziție cinci zile și patru nopți de cazare.
Printre experiențele oferite se numără tururile cu bicicleta, observarea păsărilor și vizitele la muzee.
Transportul până la Ravenna și cheltuielile suplimentare nu sunt incluse.
Selecția nu se face pe principiul primul venit, primul servit, ci urmărește formarea unui grup cât mai divers.
Detaliile programului, experiențele incluse și pașii pentru înscriere pot fi consultate pe Mediafax Italia.