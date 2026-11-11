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Cinci zile în Italia fără să plătești cazarea și mesele. Ce trebuie să faci pentru a obține vacanța gratuită

O vacanță de cinci zile în Italia, cu hotel, mese și patru experiențe incluse, este oferită gratuit unui grup de 100 de turiști. Nu este însă o simplă invitație la relaxare: cei selectați vor trebui să testeze serviciile turistice ale orașului Ravenna și să spună ce funcționează și ce ar trebui îmbunătățit. Înscrierile sunt deschise până pe 6 decembrie 2026.
Cinci zile în Italia fără să plătești cazarea și mesele. Ce trebuie să faci pentru a obține vacanța gratuită
Andreea Tobias
11 nov. 2026, 11:01, Life-Inedit
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Programul este destinat atât turiștilor italieni, cât și celor din străinătate.

Participanții vor avea la dispoziție cinci zile și patru nopți de cazare.

Printre experiențele oferite se numără tururile cu bicicleta, observarea păsărilor și vizitele la muzee.

Transportul până la Ravenna și cheltuielile suplimentare nu sunt incluse.

Selecția nu se face pe principiul primul venit, primul servit, ci urmărește formarea unui grup cât mai divers.

Detaliile programului, experiențele incluse și pașii pentru înscriere pot fi consultate pe Mediafax Italia.

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