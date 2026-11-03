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Topul celor mai sigure orașe pentru vacanțe în 2027. Surpriza de pe primul loc și destinațiile europene recomandate

Europa are nouă reprezentante în clasamentul celor mai sigure 15 orașe din lume pentru călătoriile din 2027, potrivit unui studiu realizat de o companie de asigurări de călătorie.
Topul celor mai sigure orașe pentru vacanțe în 2027. Surpriza de pe primul loc și destinațiile europene recomandate
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
03 nov. 2026, 19:37, Știrile zilei
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Două destinații europene ocupă locuri pe podium, însă prima poziție îi revine unui oraș din America de Nord, care a înregistrat o ascensiune spectaculoasă față de anul precedent.

Montreal, desemnat cel mai sigur oraș din lume pentru turiști

Montreal, din Canada, ocupă primul loc în clasamentul celor mai sigure orașe pentru călătorii în 2027, realizat de compania Berkshire Hathaway Travel Protection, relatează Euronews.

Orașul canadian a obținut 82,18 puncte și a urcat de pe poziția a 16-a, ocupată în clasamentul anterior, direct pe primul loc.

Unul dintre principalele argumente în favoarea Montrealului este nivelul redus al criminalității. Cu toate acestea, turiștii sunt avertizați că traficul poate reprezenta o dificultate, în special din cauza podurilor care asigură legătura între diferitele zone ale orașului și a lucrărilor rutiere frecvente.

Clasamentul a fost realizat pornind de la o selecție de 38 de orașe populare în rândul călătorilor americani. Peste 1.500 de persoane au participat la un sondaj în care au evaluat siguranța destinațiilor pe care le vizitaseră.

Răspunsurile au fost completate cu informații din indicii de siguranță Numbeo și The Economist, precum și cu evaluările GeoSure Global.

Compania precizează că datele reflectă situația din august 2026, când a fost efectuat sondajul, și nu reprezintă o evaluare în timp real a condițiilor de securitate.

Zürich și Amsterdam, cele mai sigure destinații europene

Europa ocupă nouă dintre cele 15 poziții ale clasamentului, iar două dintre orașele sale se află pe podium.

Zürich, din Elveția, este considerat cel mai sigur oraș european pentru turiști în 2027, situându-se pe locul al doilea la nivel mondial, cu 81,03 puncte.

Orașul elvețian a urcat o poziție față de ediția precedentă. Potrivit autorilor studiului, nivelul ridicat al prețurilor, atmosfera relativ conservatoare și transportul public sigur contribuie la profilul său de destinație cu riscuri reduse pentru vizitatori.

Amsterdam, capitala Țărilor de Jos, completează podiumul mondial, cu 80,81 puncte, după ce în clasamentul anterior se situase pe locul al patrulea.

Deși atrage numeroși turiști interesați de plimbările pe canale, muzee și viața urbană, Amsterdam este apreciat pentru nivelul de siguranță oferit vizitatorilor.

O altă destinație europeană bine clasată este Reykjavik, capitala Islandei, aflată pe locul al cincilea, cu 78,90 puncte. Orașul ocupase prima poziție în ediția pentru 2026.

Oslo se situează pe locul al șaselea, iar Veneția pe poziția a opta.

Top 15 cele mai sigure orașe din lume pentru călătorii în 2027

Potrivit clasamentului Berkshire Hathaway Travel Protection, ordinea destinațiilor este următoarea:

  1. Montreal, Canada
  2. Zürich, Elveția
  3. Amsterdam, Țările de Jos
  4. Tokyo, Japonia
  5. Reykjavik, Islanda
  6. Oslo, Norvegia
  7. Singapore
  8. Veneția, Italia
  9. Sydney, Australia
  10. Honolulu, Hawaii, SUA
  11. Dublin, Irlanda
  12. Copenhaga, Danemarca
  13. Barcelona, Spania
  14. San Francisco, SUA
  15. Paris, Franța

Dintre cele nouă destinații europene, patru se află în primele șase poziții, ceea ce evidențiază prezența puternică a continentului în acest clasament.

Ce trebuie să știe turiștii înainte să își planifice vacanțele

Autorii studiului subliniază că evaluările au fost realizate pe baza experiențelor directe ale călătorilor și a unor indicatori externi de siguranță.

Prin urmare, clasamentul reprezintă un instrument orientativ pentru alegerea destinațiilor, nu o garanție că vizitatorii nu se pot confrunta cu incidente.

De asemenea, selecția inițială a inclus doar 38 de orașe populare pentru turiștii americani, astfel că absența unei destinații din Top 15 nu înseamnă automat că aceasta este nesigură.

Pentru cei care își pregătesc vacanțele din 2027, rezultatele oferă o perspectivă asupra destinațiilor apreciate pentru siguranță, de la marile capitale europene până la orașe din America de Nord, Asia și Australia.

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