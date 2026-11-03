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Cum se înțelege Luca Niculescu cu Nicușor Dan. Premierul vorbește despre relația cu șeful statului: „Discutăm frecvent”

Premierul Luca Niculescu a declarat, marți seară, că are o relație de încredere și respect reciproc cu președintele Nicușor Dan. Potrivit premierului, discuțiile cu președintele sunt frecvente. Ce spune despre relația cu Parlamentul.
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Alexandra-Valentina Dumitru
03 nov. 2026, 21:05, Politic
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„Aș spune că este o relație de încredere, de respect reciproc. Fiecare are coordonatele lui înscrise în Constituție. Sunt domenii, cum ar fi politica externă, securitatea, unde președintele României are un rol extrem de important și acolo discutăm frecvent. Dar da, am un dialog constant cu președintele”, a declarat Luca Niculescu, la TVR 1.

Niculescu: Cred în dialogul cu Parlamentul

În ceea ce privește relația cu Parlamentul, premierul a recunoscut că Guvernul nu beneficiază de o majoritate parlamentară stabilă, însă a subliniat că adoptarea proiectelor legislative presupune dialog cu partidele politice.

„Cred în dialogul cu Parlamentul. Este instituția emblematică a democrației. (…) Nu este un guvern care să aibă majoritate. A avut majoritate pentru învestitură, dar trebuie să existe dialog (…) cu forțele politice din Parlament pentru a trece proiectele de lege”, a explicat premierul.

Niculescu a precizat că a purtat discuții cu PNL și UDMR înaintea învestirii, iar cele două formațiuni au condiționat nesusținerea unei eventuale moțiuni de cenzură de respectarea parametrilor fiscal-bugetari și a traiectoriei de consolidare fiscală.

Totodată, premierul a afirmat că își propune ca actualul Executiv să își continue mandatul până la alegerile din 2028.

„Eu mă gândesc la acest guvern ca fiind unul care va dura până la alegerile din 2028”, a declarat Luca Niculescu.

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