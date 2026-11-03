„Parteneriatul strategic cu Statele Unite este esențial pentru securitatea României”. Niculescu, despre vizita lui Elbridge Colby la București

În cadrul unui interviu acordat TVR 1, Luca Niculescu a vorbit despre viitoarea vizită a lui Elbridge Colby în România.

„Mă voi vedea cu domnul Colby. Are o vizită mai lungă aici, va vedea mai mulți oficiali români”, a spus premierul.

Niculescu a menționat că, pentru România, „parteneriatul strategic cu Statele Unite este esențial pentru securitatea țării”.

Premierul a amintit faptul căse vor împlini trei decenii de la semnarea acestui parteneriat, o perioadă în care el încă activa ca jurnalist.

„La anul se împlinesc 30 de ani de la semnarea acelui parteneriat, eram tânăr jurnalist și am urmărit din Piața Universității când au venit Bill Clinton cu Emil Constantinescu, imediat după ce-l semnaseră”, a adăugat Niculescu.

De asemenea, acesta a afirmat că prezența trupelor și a capabilităților americane în România este una foarte importantă.

În ceea ce privește dialogul cu Subsecretarul pentru Politica de Apărăre al Statelor Unite ale Americii, Niculescu a precizat că „vor exista mai multe runde de discuții”.