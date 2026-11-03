Luca Niculescu: „Nu-mi imaginez ca după doi ani să nu existe o mărire a pensiilor”. Ce spune despre salariul minim

Șeful Guvernului a precizat însă că procentul creșterii și modalitatea de aplicare vor fi stabilite după prezentarea datelor Ministerului Finanțelor. În privința salariului minim și a altor revendicări salariale, discuțiile cu sindicatele și patronatele vor continua.

Premierul: „Va exista o indexare a pensiilor. Cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027”

Întrebat dacă pensiile vor fi indexate începând cu 1 ianuarie 2027, premierul Luca Niculescu a răspuns că se așteaptă la o majorare după doi ani în care pensiile nu au crescut.

„Va exista o indexare a pensiilor. Cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu-mi imaginez ca după doi ani să nu existe o mărire a pensiilor”, a declarat premierul.

Acesta a explicat că Guvernul trebuie să aștepte datele privind situația bugetară înainte de a stabili nivelul indexării.

„Încă o dată trebuie să așteptăm cifrele pe care le va prezenta ministrul Finanțelor. Evident că dorința noastră este de a merge la indexarea propusă de domnul Manole, de ministrul Muncii. Evident că ne dorim ca toți românii și toți pensionarii care au lucrat atât de mult și câteodată greu să aibă pensii mai mari”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a insistat că intenția Executivului este de a majora pensiile, dar a evitat să ofere garanții privind cuantumul creșterii.

„Și dorința noastră este să avem această indexare, așa cum am vorbit. Este probabilă, dar cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiune.”

Mai multe scenarii pentru indexarea pensiilor

Întrebat dacă majorarea ar putea fi aplicată integral de la începutul anului sau în mai multe etape, șeful Guvernului a precizat că nu a fost luată încă o decizie.

„Toare aceste discuții, să le lăsăm pentru când vom avea toate cifrele, sunt mai multe scenarii pe masă”, a declarat acesta.

Întrebat dacă există posibilitatea ca pensiile să nu fie indexate deloc în 2027, premierul a răspuns: „Nu iau în calcul această variantă.”

Ce spune premierul despre creșterea salariului minim

În ceea ce privește posibilitatea majorării salariului minim în 2027, premierul nu a anunțat o dată sau un cuantum, dar a făcut referire la discuțiile purtate cu reprezentanții confederațiilor sindicale.

„Aici vreau să spun că am avut o discuție foarte bună ieri (n.r. luni) cu reprezentanții confederațiilor sindicale. Am stat aproape două ore”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a recunoscut că unele solicitări ale sindicatelor sunt justificate, dar a subliniat că deciziile trebuie raportate la situația finanțelor publice.

„Cererile lor sunt legitime. Încă o dată ne confruntăm cu realitatea fiscal-bugetară. Am vorbit despre multe, multe teme și vreau să le mulțumesc pentru toată deschiderea și pentru tot acest dialog deschis și onest”, a spus premierul.

El a precizat că negocierile privind salariul minim vor continua în cadrul Consiliului Național Tripartit, la care participă Guvernul, sindicatele și patronatele.

„Vom continua discuțiile în Consiliul Național Tripartit, patronate, sindicate, guvern. Am vorbit despre dorința de a implica și mai mult în dialogul pe care îl avem, nu numai între noi, între sindicate și guvern, ci și, de exemplu, vom avea de negociat noul cadru financiar multianual, care va însemna bani pentru România. Vrem ca la acest cadru financiar multianual, ca la aceste discuții, să participe și sindicatele.”

Revendicările salariale și alocațiile pentru copii, în așteptarea calculelor bugetare

Întrebat despre nemulțumirile angajaților din anumite sectoare și despre sindicatele care amenință cu greva dacă salariile nu vor fi majorate, premierul a afirmat că Executivul va analiza solicitările în funcție de resursele disponibile.

„Ne vom uita pe cifre, vom discuta cu ei și vom face tot ce putem în limitele a constrângerilor pe care le avem”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta și-a exprimat speranța că, după finalizarea analizelor, Guvernul va putea oferi un răspuns mai bun revendicărilor salariale.

În privința unei eventuale creșteri a alocațiilor pentru copii, premierul a confirmat că sunt așteptate, de asemenea, datele financiare necesare luării unei decizii.

„Statul român trebuie să respecte hotărârile judecătorești”

Premierul Luca Niculescu a abordat și problema sumelor pe care statul trebuie să le achite magistraților în baza unor hotărâri judecătorești definitive. Șeful Executivului a anunțat că vor fi inițiate discuții pentru identificarea unei soluții de eșalonare a plăților, având în vedere valoarea ridicată a obligațiilor financiare.

„În primul rând ce vreau să spun este că statul român trebuie să respecte hotărârile judecătorești și să își achite obligațiile. Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim”, a declarat premierul.

„Va începe o discuție, un dialog pentru a vedea cum poate exista o eșalonare. Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în același timp, după cum ziceam, este o hotărâre judecătorească definitivă. Trebuie să o respectăm”, a continuat acesta.

Întrebat despre posibilitatea ca magistrații să accepte o asemenea soluție, Luca Niculescu și-a exprimat încrederea că dialogul va permite diminuarea tensiunilor.

„Cred că toată lumea din această țară înțelege contextul în care ne aflăm. Și în același timp, cred că există tensiuni care ar putea să fie mai estumbate. Vom avea dialog și, ca întotdeauna, cred într-un rezultat bun.”