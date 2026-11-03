2.000 de gospodării dintr-o comună tulceană vor fi racordate la gaze. Ministrul Dezvoltării anunță inaugurarea rețelei

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat marți inaugurarea rețelei de gaze naturale din comuna Luncavița, județul Tulcea, realizată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

„Avem în jur de 35 de kilometri de rețea de gaze, minimum 2.000 de gospodării urmează să fie racordate”, a declarat ministrul într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale are o lungime de aproape 35 de kilometri și a costat 23,4 milioane de lei. Gospodăriile din comună urmează să fie racordate treptat la noua rețea.

Localnicii așteaptă să renunțe la încălzirea cu lemne

Pentru locuitorii comunei, accesul la gaze naturale înseamnă posibilitatea de a înlocui sistemele de încălzire pe lemne.

Prezenți la inaugurare, localnicii au menționat că își doresc să instaleze cât mai curând centrale pe gaz.

„Am avut o centrală pe lemne, o avem și acum, dar e foarte greu. Până scoți cenușa, până aprinzi focul…., e foarte greu”, a povestit unul dintre localnici, adăugând că speră ca în cel mult 30 de zile să poată cumpăra o centrală pe gaz.

Investiția, începută când ministrul era secretar de stat

Ministrul a precizat că proiectul a fost inițiat în timpul mandatului său de secretar de stat, înainte de a fi numit la conducerea Ministerului Dezvoltării.

„Obiectivele acestea de investiții au fost demarate încă de când eram secretar de stat, iar acum am ocazia să merg la ele, să le văd deja puse în aplicare și automat și finalizate”, a declarat Alexandru Stoica.

Potrivit primarului comunei, Aurel Iorga, implementarea proiectului a avut sprijinul lui Alexandru Stoica încă din 2022.

Doar 44% dintre gospodăriile din România sunt racordate la gaze

„Dincolo de cifre, acest proiect înseamnă condiții mai bune de viață pentru locuitorii comunei, dar și o localitate mai atractivă pentru investiții și noi oportunități de dezvoltare economică”, a transmis ministrul social-democrat.

Potrivit acestuia, „în România, doar aproximativ 44% dintre gospodării sunt racordate la rețeaua de gaze naturale”. „Această realitate arată cât de importante sunt investițiile în extinderea infrastructurii energetice”, a mai spus Alexandru Stoica.

„Programul Național de Investiții Anghel Saligny nu a fost decât un program care a adus lucruri benefice comunităților locale din România”, a declarat acesta.

Cu binecuvântare de la preot

La inaugurare a participat și un preot, care a binecuvântat noua investiție.

„E important să fie binecuvântate de Dumnezeu, că până la urmă tot pentru oameni facem anumite lucruri, nu pentru noi”, a explicat ministrul social-democrat.