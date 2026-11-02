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Ministrul Dezvoltării, prezent la Gala MEDIAFAX 35. Alexandru Stoica: Contez pe sprijinul MEDIAFAX în continuare, pentru știrile corecte

La Gala MEDIAFAX 35 a fost prezent și ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica. El a vorbit despre importanța presei libere într-o Românie tot mai fragmentată, dar și despre care este una dintre principalele surse de informare ale primarilor din țară.
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Coralia Frigea
02 nov. 2026, 10:29, Știrile zilei
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Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, a spus „prezent” la Gala Aniversară MEDIAFAX. În interviul acordat jurnaliștilor, el a vorbit despre importanța unei prese libere în informarea corectă a cetățenilor.

Într-adevăr, (n.r.- MEDIAFAX) este o sursă de informație pentru toată lumea, inclusiv și pentru domeniul meu, unde activez în Ministerul Dezvoltării ca și ministru”, a declarat Alexandru Stoica.

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

Ministru: MEDIAFAX, sursa de informare a primarilor

Șeful de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a numit MEDIAFAX drept una dintre principalele surse de informare pe care primarii din țară le au la îndemână.

Avem nevoie de presă, avem nevoie să transmitem informațiile necesare beneficiarilor noștri, cum sunt unitățile administrativ-teritoriale și primarilor, care se informează cu totul ce ține de partea aceasta de presă”, a mai spus Alexandru Stoica.

Alexandru Stoica: Contez pe sprijinul MEDIAFAX

Ministrul Dezvoltării a mărturisit că va continua să se bazeze pe MEDIAFAX atunci când va căuta informații corecte, dar și pentru a se asigura că informațiile transmise de instituția pe care o conduce ajung la destinatarii din toată țara.

Este o bucurie să pot să particip la acest eveniment și bineînțeles să contez pe sprijinul MEDIAFAX în continuare pentru știrile corecte pe care, cum am spus, primarii noștri din țară și toți beneficiarii și bineînțeles și publicul larg se informează cu privire la tot ceea ce facem noi la Ministerul Dezvoltării. ”, a mai susținut ministrul Dezvoltării.

35 de ani de la înființarea MEDIAFAX

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!

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