VIDEO | Tragedie aviatică în SUA. Nouă morți după ce un avion privat s-a prăbușit și a explodat în Florida. Ultimele cuvinte ale pilotului: „Ne vom izbi de pământ”

Toate cele nouă persoane aflate la bordul aeronavei au murit, potrivit secretarului american al Transporturilor, Sean Duffy, care a descris accidentul drept „o tragedie îngrozitoare”.

Avionul, un Learjet 60 care decolase de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom din Texas și se îndrepta către Bahamas, s-a prăbușit duminică după-amiază, în apropierea unei artere intens circulate din Palm Beach County.

Imaginile surprinse de martori arată aeronava coborând violent spre sol, urmată de o explozie puternică și de apariția unei coloane uriașe de fum negru.

„Arăta ca o rachetă care cade”, a declarat guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, descriind momentul tragediei.

Potrivit datelor National Transportation Safety Board (NTSB), citate de CNN, acesta este al doilea cel mai grav accident aviatic produs în Statele Unite în 2026, după prăbușirea unui avion folosit pentru parașutism în Butler, Missouri, în luna iunie, când au murit 12 persoane.

Ultimele mesaje ale pilotului: „Mayday, mayday! Ne vom izbi de pământ”

Înregistrările comunicațiilor radio dintre pilot și controlorii de trafic aerian, publicate de LiveATC.net și analizate de CNN, dezvăluie momentele dramatice care au precedat accidentul.

Cu doar câteva minute înainte de prăbușire, pilotul a raportat acumulări de gheață pe aeronavă, o temperatură exterioară de minus 47 de grade Celsius și turbulențe moderate, care provocau variații de altitudine de până la aproximativ 213 metri.

„Avem depuneri ușoare de gheață transparentă, care sunt gestionabile, și turbulențe moderate”, a transmis acesta către centrul de control al traficului aerian din Miami.

La scurt timp, pilotul a raportat precipitații și a solicitat permisiunea de a urca la o altitudine mai mare.

Situația s-a deteriorat însă dramatic.

„Coborâm cu 8.000… Mayday, mayday! Coborâm cu 10.000 de picioare pe minut”, a anunțat pilotul.

Ultimul mesaj radio a indicat că aeronava cobora cu aproximativ 20.000 de picioare pe minut.

„Suntem într-o situație de supraviteză, coborâm cu 20.000 de picioare pe minut… Ne vom izbi de pământ”, a transmis pilotul.

Datele platformei de monitorizare a zborurilor ADS-B Exchange arată că avionul a pierdut aproximativ 27.000 de picioare, echivalentul a peste 8.200 de metri, într-un singur minut, înainte ca semnalul să dispară.

Impact devastator. Aproximativ 600 de oameni au nevoie de adăpost

Avionul s-a prăbușit în apropierea Military Trail, între Cresthaven Boulevard și 10th Avenue North, într-o zonă rezidențială din Palm Beach County.

Forța impactului a deformat carosabilul și a creat un crater, potrivit imaginilor difuzate de postul local WPBF, afiliat CNN.

Resturile aeronavei au fost împrăștiate pe o suprafață extinsă, iar explozia a provocat distrugeri în apropierea locului accidentului.

Joel Flores, comisar al comitatului Palm Beach pentru Districtul 3 și unul dintre primii oficiali ajunși la fața locului, a declarat că aproximativ 600 de persoane au nevoie de adăpost ca urmare a pagubelor produse la sol.

Furtunile și depunerile de gheață, printre elementele analizate de anchetatori

În momentul accidentului, în regiune erau prezente mai multe furtuni, iar aeronava traversase o zonă cu fenomene meteorologice mai intense cu câteva minute înainte de începerea coborârii necontrolate.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă depunerile de gheață, turbulențele sau alte probleme tehnice au contribuit la pierderea controlului asupra avionului.

Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au deschis o investigație, coordonată de NTSB.

Donald Trump părăsise aeroportul cu puțin timp înainte de accident

Locul prăbușirii se află la aproximativ 6,4 kilometri sud de aeroportul din West Palm Beach, redenumit în cursul acestui an în onoarea președintelui american Donald Trump.

Potrivit CNN, Trump se aflase duminică în West Palm Beach, însă avionul prezidențial Air Force One decolase cu puțin peste o oră înainte de producerea accidentului.

Nu există informații care să indice vreo legătură între deplasarea președintelui și tragedia aviatică.