Trădare în Partidul Democrat, cu două zile înaintea alegerilor din SUA. O congresmenă trece de partea candidatului lui Trump: „O trădare josnică”

Anunțul a venit într-un moment deosebit de sensibil pentru democrați. Michigan este unul dintre statele în care rezultatele alegerilor de marți, 3 noiembrie, ar putea influența decisiv controlul asupra Senatului american.

Haley Stevens, care a pierdut în august alegerile primare democrate în fața lui Abdul El-Sayed, a apărut duminică alături de republicanul Mike Rogers la o slujbă religioasă organizată la Perfecting Church, în Detroit.

Ulterior, într-un videoclip publicat pe platforma X, congresmena și-a anunțat oficial susținerea pentru candidatul republican.

„Candidatul nostru democrat pentru Senat, Abdul, a spus că nu mai sunt binevenită în campania sa și că ar trebui să stau deoparte. Și are dreptate. De aceea îl susțin astăzi pe Mike Rogers pentru Senatul Statelor Unite”, a declarat Stevens.

Ea a susținut că mesajele transmise de candidatul democrat nu reflectă valorile locuitorilor din Michigan.

„Ceea ce ne definește pe noi, cei din Michigan, nu este ura”, a afirmat congresmena.

Stevens a precizat totodată că rămâne democrată, în ciuda deciziei de a susține un candidat republican.

Democrații acuză o „trădare josnică”. Demisii după anunț

Gestul congresmenei a provocat o reacție imediată la conducerea Partidului Democrat.

Chuck Schumer, liderul democraților din Senat, a calificat susținerea acordată republicanului drept „o trădare josnică”.

Curtis Hertel, președintele organizației democrate din Michigan, a acuzat-o pe Stevens că a abandonat principiile pe care pretinde că le apără.

„Respingem încercările lui Stevens și ale actorilor de rea-credință de a diviza partidul și de a submina impulsul campaniei noastre”, a transmis Hertel.

Potrivit Associated Press, șeful de cabinet al congresmenei și-a prezentat demisia după anunț, iar alți membri ai echipei urmau să îi urmeze exemplul.

Reacțiile au fost diferite în tabăra republicană.

Mike Rogers a salutat gestul lui Stevens, considerând că aceasta a dat dovadă de curaj.

Președintele Donald Trump a intervenit, la rândul său, printr-un mesaj publicat pe Truth Social, în care a lăudat-o pe congresmenă pentru ceea ce a descris drept loialitatea sa față de locuitorii statului Michigan.

Israelul, în centrul conflictului dintre cei doi democrați

Ruptura dintre Haley Stevens și Abdul El-Sayed are rădăcini în campania internă pentru desemnarea candidatului democrat, dar s-a amplificat în ultimele zile pe fondul divergențelor privind Israelul.

Stevens, reprezentantă a aripii centriste a partidului și susținătoare a Israelului, a criticat o reclamă electorală realizată de un grup progresist independent, care asocia sprijinul financiar și militar american pentru Israel cu creșterea prețurilor la alimente în Statele Unite.

Congresmena a cerut candidatului democrat să condamne public mesajul.

El-Sayed a precizat că reclama nu a fost realizată de echipa sa.

Disputa a scos la suprafață diferențe ideologice mai profunde din interiorul partidului.

Abdul El-Sayed, fost responsabil în domeniul sănătății publice și fiu al unor imigranți egipteni, reprezintă aripa progresistă a democraților și a criticat în repetate rânduri politica americană față de Israel.

În schimb, Stevens a beneficiat, în alegerile primare, de sprijinul unor personalități importante ale establishmentului democrat, inclusiv al guvernatoarei statului Michigan, Gretchen Whitmer.

În campania internă au intervenit și organizații politice externe, inclusiv un super PAC afiliat AIPAC, influenta organizație pro-Israel, care a sprijinit-o pe Stevens.

De ce este Michigan atât de important pentru alegerile din SUA

Scandalul izbucnește într-una dintre cele mai importante competiții electorale ale acestui an.

Michigan este considerat un stat-cheie în alegerile americane, unde atât democrații, cât și republicanii au obținut victorii importante în ultimii ani.

La alegerile prezidențiale din 2020, statul a fost câștigat de democratul Joe Biden, însă patru ani mai târziu alegătorii din Michigan au votat pentru republicanul Donald Trump.

Mandatul de senator aflat acum în dispută este deținut de democratul Gary Peters, care nu mai candidează.

Ultima dată când republicanii au câștigat acest loc în Senat a fost în 1994.

Victoria republicanilor în Michigan ar însemna preluarea unui mandat deținut în prezent de democrați, într-un moment în care fiecare loc poate conta pentru majoritatea din camera superioară a Congresului.

Mai mult, statul găzduiește comunități electorale importante, inclusiv alegători afro-americani, arabo-americani și evrei, ale căror opinii privind politica externă americană și conflictul din Orientul Mijlociu pot influența dezbaterea politică locală.