Panică în Ucraina după o alertă nucleară transmisă populației. Autoritățile anunță un posibil atac cibernetic ce a vizat aplicația de alerte

Incidentul s-a produs duminică, 1 noiembrie, în jurul orei locale 22:48, când aplicația „Air Alert”, folosită pentru avertizarea populației în cazul atacurilor rusești, a început să transmită notificări neobișnuite.

Locuitorii capitalei Kiev au fost avertizați în mod fals cu privire la existența unui pericol radioactiv, a unei amenințări chimice și chiar a unor presupuse lupte de stradă.

Potrivit publicației ucrainene dev.ua, utilizatorii au primit inclusiv un mesaj în limba rusă care anunța o alertă nucleară la nivelul întregii țări și făcea referire la racheta rusească Oreșnik.

Forțele Aeriene ale Ucrainei: „Nu există nicio amenințare radioactivă”

La scurt timp după apariția notificărilor, Forțele Aeriene ucrainene au intervenit pentru a dezminți informațiile și au avertizat că sistemul ar fi fost ținta unei intervenții ostile.

„Aplicația Air Alert a fost probabil supusă unei intervenții ostile. Nu există nicio amenințare radioactivă! Păstrați-vă calmul și urmăriți mesajele publicate pe canalul nostru oficial”, au transmis Forțele Aeriene ucrainene pe Telegram.

Autoritățile au precizat că avertizările nu corespundeau situației reale și au recomandat populației să utilizeze sursele oficiale pentru verificarea informațiilor.

Ministerul ucrainean de Interne a avertizat, la rândul său, că notificările privind nivelurile de pericol sunt false și le-a cerut cetățenilor să nu acceseze linkuri suspecte și să nu distribuie informații neverificate.

Alerta falsă a fost difuzată și prin difuzoarele publice

Potrivit BBC, în regiunea Liov, din vestul Ucrainei, semnalul de avertizare privind un presupus pericol radioactiv a fost transmis și prin sistemele publice de difuzoare, ca urmare a informațiilor generate de aplicație.

Autoritățile locale au precizat că nu exista niciun pericol de contaminare radioactivă.

În regiunea Vinița, guvernatoarea Natalia Zabolotna a anunțat că aplicația a fost vizată de un atac cibernetic și a avertizat populația să nu acceseze linkurile incluse în mesajele suspecte.

Administrația orașului Kiev a transmis că aplicația alternativă „Kyiv Digital” și sistemul public de avertizare funcționau normal și puteau fi utilizate pentru verificarea alertelor.

Nu se știe cine se află în spatele atacului

Deși autoritățile ucrainene suspectează o intervenție ostilă, circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost stabilite.

Aplicația „Air Alert”, susținută de Ministerul Transformării Digitale din Ucraina, reprezintă unul dintre instrumentele utilizate pentru avertizarea rapidă a populației în cazul atacurilor aeriene, al amenințărilor chimice și al altor situații de urgență.