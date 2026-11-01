VIDEO | Robert Negoiță vrea desființarea Primăriei Generale. Cum ar trebui administrat Bucureștiul în viziunea primarului Sectorului 3

Aflat la conducerea Sectorului 3, Robert Negoiță vorbește deschis despre modul în care ar trebui administrat Bucureștiul și explică de ce consideră că Primăria Generală ar trebui desființată. Edilul își prezintă viziunea asupra organizării Capitalei, vorbește despre acuzațiile de corupție din administrație și spune ce și-ar dori să rămână în urma mandatului său.

„Bucureștiul ar merge mai bine fără Primăria Generală”

Robert Negoiță propune o schimbare radicală a modului în care este administrată Capitala. În viziunea primarului Sectorului 3, sectoarele ar trebui să gestioneze cele mai multe servicii publice, în timp ce transportul și urbanismul ar necesita o coordonare la nivelul întregului oraș, după un model asemănător celui din Bruxelles. Edilul spune că ar începe printr-o reorganizare administrativă și susține că instituțiile trebuie să funcționeze mai eficient, cu mai puține cheltuieli.

„Corupția a devenit ADN-ul” administrației

Primarul Sectorului 3 consideră că suspiciunea de corupție este atât de răspândită, încât oamenii ajung să privească neîncrederea ca pe ceva firesc. El atrage atenția că această mentalitate îi face pe cetățeni să accepte cu greu existența unor reprezentanți onești în administrație. În același timp, vorbește despre empatie ca despre o calitate esențială pentru un primar și despre nevoia de a înțelege problemele oamenilor, nu doar de a lua decizii din perspectiva instituției.

Cum vrea să fie ținut minte

Civilizația pe care a remarcat-o la Tokyo este unul dintre lucrurile pe care primarul Sectorului 3 și-ar dori să le vadă și în București. În privința propriei imagini publice, acesta spune că își dorește ca, atunci când pleacă dintr-o încăpere, oamenii să spună adevărul despre el, cu o precizare făcută chiar de edil, adevărul să fie favorabil. „Pentru asta mă străduiesc în fiecare zi”, afirmă acesta.