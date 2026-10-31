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Cer noros și ploi în Capitală, până luni. Va fi mai frig decât în mod obișnuit

În acest weekend și chiar până luni, în Capitală, bucureștenii vor avea parte de vreme închisă, cu cer noros și vânt. Va ploua și va fi mai frig decât în mod normal.
Cer noros și ploi în Capitală, până luni. Va fi mai frig decât în mod obișnuit
Sursă foto: Marius Dumbrăveanu / Mediafax Foto
Daiana Rob
31 oct. 2026, 12:07, Social
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Potrivit ANM, în acest weekend și până luni, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ. 

De sâmbătă până duminică, în Capitală, vremea va fi închisă și va ploua. Se vor acumula cantități de apă între 10 și 15 litri/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă, mai mică decât în mod obișnuit la această dată, se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de 8…9 grade”, transmit meteorologii.

Începând de duminică și până luni la ora 10:00, vremea se va menține închisă. Va ploua, mai ales spre seară, dar și noaptea, acumulându-se cantități de apă de 5, până la 10 litri/mp.

Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ce pot atinge rafale de 40-45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 13-14 grade, iar cea minimă de 6-7 grade, mai informează ANM.

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