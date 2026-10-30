550 de bucureșteni se întorc acasă în 2027. Primăria Capitalei anunță când se încheie consolidarea blocurilor lor

217 familii de bucureșteni se vor întoarce în apartamentele lor în 2027, după finalizarea consolidării blocurilor în care locuiau, vechi de aproape 100 de ani. Clădirile sunt încadrate în clasa I de risc seismic și sunt consolidate de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a anunțat joi seară Primăria Capitalei.

Două blocuri vor fi gata în ianuarie 2027, iar alte cinci urmează să fie finalizate pe parcursul anului.

Primele familii se întorc acasă în ianuarie

Cei dintâi care se vor întoarce în locuințele lor sunt locatarii blocului de pe strada Biserica Enei. Clădirea a fost construită în 1936, are cinci etaje și 30 de apartamente.

Lucrările au început în vara anului 2025 și sunt finalizate în proporție de 85%. Potrivit Primăriei, consolidarea ar trebui să se încheie la începutul lunii ianuarie 2027. În prezent, muncitorii se ocupă de finisajele apartamentelor: montează parchetul, ușile, instalațiile sanitare și prizele și zugrăvesc încăperile.

Tot în ianuarie, spre sfârșitul lunii, ar urma să fie gata și blocul de pe strada Blănari.

Clădirea, construită între 1934 și 1937, este monument istoric și a găzduit celebrul Club A, un loc cunoscut de generații întregi de studenți bucureșteni. La etajele imobilului se află 39 de apartamente.

Muncitorii lucrează la fațadă și la finisajele interioare.

Alte cinci blocuri vor fi gata în 2027

Primăria Capitalei anunță că lucrările de consolidare vor fi finalizate anul viitor și la alte cinci blocuri, situate pe străzile Știrbei Vodă și Boteanu, din Sectorul 1, și pe străzile Dianei, Pictor Ștefan Luchian și Vânători, din Sectorul 2.

Blocul de pe strada Știrbei Vodă ar urma să fie gata în primăvara anului 2027. Pentru celelalte patru clădiri municipalitatea nu a precizat o dată exactă de finalizare.

În paralel, alte șapte imobile se află în diferite stadii de consolidare, pe străzile Mihai Vodă, Lipscani, Dionisie Lupu, Domnița Anastasia și Blănari, precum și pe bulevardul Carol I. Clădirile sunt situate în sectoarele 1, 2 și 3 ale Capitalei.

Printre acestea se numără viitoarea Pinacotecă a Bucureștiului, de pe strada Lipscani, și Muzeul Gheorghe Tattarescu, de pe strada Domnița Anastasia.

La imobilul de pe bulevardul Carol I, muncitorii lucrează la structura de rezistență.

Primăria pregătește consolidarea altor 20 de imobile

Municipalitatea intenționează să înceapă în 2027 lucrările de consolidare la aproximativ 20 de imobile. Acestea vor fi finanțate din fonduri nerambursabile, prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), au mai anunțat reprezentanții Primăriei Capitalei.

La începutul lunii octombrie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea altor 13 clădiri, dintre care 11 blocuri de locuințe și două imobile publice.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 376 de milioane de lei. Zece dintre clădiri au fost declarate eligibile pentru finanțare prin programul Ministerului Dezvoltării, în valoare de 246 de milioane de lei, iar celelalte trei urmează să fie consolidate cu bani de la bugetul local.

Sute de clădiri din București prezintă risc seismic ridicat

Din cele 2.795 de clădiri expertizate seismic de AMCCRS, 415 au fost încadrate în clasa I de risc seismic, potrivit datelor prezentate de Primăria Capitalei la începutul lunii octombrie.

Finanțarea consolidărilor rămâne însă o problemă. Primarul general Ciprian Ciucu a declarat marți că municipalitatea a pierdut 95% din fondurile PNRR destinate acestor lucrări, din cauza întârzierilor în procedurile de avizare și autorizare.

Pentru continuarea proiectelor aflate deja în derulare, administrația a contractat un împrumut de 29,73 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Împrumutul asigură cofinanțarea proiectelor în derulare, nu și a celor care urmează să înceapă, a precizat directorul AMCCRS, Răzvan Munteanu, în ședința Consiliului General al Municipiului București din 27 octombrie.

Primarul general a estimat că în București există aproximativ 700 de clădiri cu risc seismic și a recunoscut că fondurile disponibile municipalității nu sunt suficiente pentru toate lucrările necesare.