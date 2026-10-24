Primăria Capitalei, explicații după apariția crăpăturii la blocul din București: Consolidarea a fost refuzată de locatari. Structura de rezistență a blocului nu este afectată

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„La intervenția din Drumul Taberei, personal de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții a constatat că nu este afectată structura de rezistență a blocului, decizie în urma căreia s-a permis accesul locatarilor în bloc”, anunță ISU B-If.

Știrea inițială

Primăria Municipiului București a anunțat sâmbătă, pe pagina de Facebook, că fisura de la blocul OD3 există de nouă ani și a fost identificată încă de la prima expertiză tehnică, realizată în 2017.

Potrivit instituției, crăpătura are aproximativ cinci centimetri și se află între scările 1 și 2 ale imobilului. Zeci de persoane au fost evacuate sâmbătă din respectivul bloc al Capitalei, după apariția unor fisuri în fațada clădirii.

Primăria susține că fisura nu a apărut din cauza calității construcției, ci în urma unor probleme la canalizarea blocului. Instituția spune că există scurgeri care trebuie remediate de locatari, fiindcă instalațiile respective sunt proprietate privată.

În urma situației semnalate, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) a trimis sâmbătă dimineață la fața locului un expert tehnic, Mihai Ursăchescu, pentru a verifica situația.

Blocul a fost expertizat în 2017 și 2020

Potrivit informațiilor publicate de Primăria Capitalei, blocul OD3 a fost supus la două expertize tehnice, una în 2017 și alta în 2020, cea din urmă realizată în conformitate cu noul normativ P100-3/2019.

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a finalizat documentația pentru consolidarea imobilului în 2021. La 29 iunie 2021, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, prin proiectul 190, indicatorii tehnico-economici ai lucrării.

Costurile estimate pentru consolidare se ridicau la 44,59 milioane de lei. Finanțarea urma să fie asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Durata estimată a lucrărilor era de 14 luni.

Primăria susține că locatarii au refuzat soluția de consolidare

Reprezentanții Primăriei Capitalei au precizat că AMCCRS a discutat cu locatarii în 2021 și le-a propus o soluție pentru consolidarea blocului.

Proprietarii ar fi refuzat însă varianta respectivă, fiindcă ar fi considerat prea invazivă, cerând o soluție care să le permită să rămână în imobil pe durata lucrărilor.

În 2023, proprietarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, însă nu au revenit ulterior la AMCCRS pentru continuarea procedurilor de consolidare.

Potrivit administrației, pentru ca lucrările să poată începe, asociația de proprietari trebuie să depună toate documentele necesare și să accepte soluția de consolidare propusă.

185 de blocuri cu risc seismic I sunt în diferite etape de consolidare

Primăria Capitalei a prezentat sâmbătă după-amiază și situația generală a clădirilor evaluate din punctul de vedere al riscului seismic.

Potrivit datelor publicate, aproximativ 2.800 de blocuri au fost evaluate. Dintre acestea, 415 sunt încadrate în clasa de risc seismic I, iar alte 450 în clasa de risc seismic II. Restul se află în clasa de risc seismic III sau în diferite clase de urgență.

În prezent, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are în lucru 185 de blocuri încadrate în clasa de risc seismic I, aflate în diferite etape ale procesului de consolidare.