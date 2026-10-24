Crăpătură între două scări ale unui bloc cu risc seismic din Sectorul 6. Locatarii, evacuați preventiv. Nu e clar dacă incidentul s-a produs în urma seismului din această săptămână / Anunțul lui Raed Arafat

UPDATE, 13:55. Reprezentant ISU B-IF: 65 de persoane, evacuate. În scurt timp va fi un comitet pentru situații de urgență

Generalul Irinel-Alexandru Precup, șeful ISU București-Ilfov, a declarat, sâmbătă, faptul că toate cele 65 de persoane situate în bloc au fost evacuate, caracterul fiind unul preventiv.

„Am pătruns în interior, am văzut că există niște rosturi de dilatație, inclusiv în locuințe. Am luat măsura preliminară și doar temporară de evacuare a întregului bloc, adică a locatarilor din acest bloc”, a explicat acesta.

El a precizat că utilitățile au fost oprite și a anunțat că la ora 14:30 va fi un Comitet pentru situații de urgență la Dispeceratul integrat, pentru a stabili ce alte măsuri se impun în acest caz.

El a mai spus și că nu crede că există o legătură între incidentul de astăzi și seismul produs pe 19 octombrie, resimțit și în Capitală.

„V-am spus despre expertiza respectivă, nu cred că există legături. Dar vă dați seama că în timp acest bloc este construit în 1963. Vă dați seama că tasările au existat, există tasări, care apar în funcție de timp și așa mai departe. Deci lucrurile sunt foarte greu de analizat acum, în momentul de față”, a conchis Precup.

UPDATE, 13:30. Raed Arafat: Noi am evacuat pentru că nu știm care este nivelul de risc și dacă există un pericol real sau nu

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, la Digi24, că au fost evacuate în jur de 35 de persoane, dar a precizat că intervenția este în dinamică.

Cei care refuză evacuarea se solicită să semneze pe hârtie că e pe propria răspundere refuzul la evacuare. Dacă se va stabili că blocul are un risc major și nu mai poate fi locuit, atunci evacuarea va deveni obligatorie”, a spus Arafat.

Șeful DSU a mai spus că nu este clar dacă există vreo legătură între cutremurul din 19 octombrie și fisură, însă acest lucru va fi lămurit în urma expertizei specialiștilor.

„Noi am evacuat pentru că nu știm care este nivelul de risc și dacă există un pericol real sau nu, apărând aceste crăpături. Deci evacuarea este preventivă și așteptăm să vedem ce zic experții. Într-o oră, două, cel mult, cred că o să avem și concluzia lor și o să ia decizia împreună cu inspectoratul, împreună cu toate autoritățile implicate, dacă este în siguranță blocul să se întoarcă oamenii în el, dacă nu, atunci care vor fi măsurile”, a explicat Raed Arafat.

Știrea inițială:

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, crăpătura a fost observată între două scări ale unui imobil cu regim de înălțime parter plus opt etaje.

Imobilul este semnalizat pentru risc seismic.

Din informațiile preliminare, scara de bloc vizată este formată din 36 de apartamente, în care locuiesc 65 de persoane. Având în vedere riscurile pentru locatari, autoritățile au decis evacuarea preventivă a acestora.

ISU a mai transmis că momentan nu este clar dacă această crăpătură a survenit ca urmare a cutremurului din data de 19 octombrie.

La fața locului intervin Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple. Aceasta din urmă este folosită pentru asigurarea unui spațiu temporar în care persoanele evacuate să fie protejate de temperaturile scăzute.

De asemenea, au fost solicitați inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru realizarea unei expertize tehnice care să stabilească starea imobilului și eventualele riscuri.

Cutremur moderat, resimțit și în București

Pe 19 octombrie, un cutremur cu magnitudinea de 4,9 s-a produs în zona seismică Vrancea, în apropierea următoarelor oraşe: 54km S de Buzau, 58km E de Brasov, 60km SE de Sfantu-Gheorghe, 62km N de Ploiesti, 72km S de Focsani, 90km NE de Targoviste.

Seismul a fost resimțit și în București. La scurt timp după producerea acestuia, ISU București-Ilfov a trimis o autospecială în Centrul Istoric pentru a verifica eventualele consecințe ale cutremurului.

Zona Vrancea este cea mai activă regiune seismică a României, fiind responsabilă pentru cele mai puternice cutremure produse de-a lungul timpului în țară. Seismele vrâncene se produc frecvent la adâncimi intermediare și pot fi resimțite pe arii extinse, inclusiv în București și în alte orașe din România.