UPDATE: Calea Floreasca este blocată

În cursul serii de sâmbătă, au mai căzut copaci pe Strada Arinii Dornei, pe strada Aleea Râmnicu Sarat, la intersecția dintre bulevardul 1 Decembrie și Pallady, dar și pe Calea Floreasca.

Sâmbătă seara, în jurul orei 20, traficul pe Calea Floreasca este blocat pentru ca pompierii să poată degaja carosabilul.

Pe strada Fabricii este un copac înclinat, cu pericol de cădere.

UPDATE: Noi intervenții ale ISU București – Ilfov

Pe str. Oituz (Otopeni), un copac a căzut pe două autoturisme. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare, nr. 19, un copac a căzut pe două mașini. Pe străzile Alexandru Lahovari și pe Bulevardul Timișoara, nr. 48, au căzut copaci.

Știre inițială:

Pompierii intervin în patru locuri din Capitală unde au fost semnalați copaci căzuți, potrivit ISU București-Ilfov. Pe strada Mărgelelor din Sectorul 6 și pe Aleea Blăjel, copacii au căzut peste mașini.

Alți doi copaci au blocat Drumul Între Tarlale și intersecția dintre Barbu Văcărescu și Ramuri Tei.

Copaci prăbușiți peste mașini: Ce recomandă pompierii

Oamenii sunt sfătuiți să nu stea și să nu treacă pe lângă copaci, stâlpi, panouri publicitare sau clădiri în construcție. Lucrările în aer liber sau la înălțime trebuie oprite.

Stâlpii și firele electrice căzute la pământ nu trebuie atinși.

Pe timpul ninsorilor puternice, deplasările care nu sunt urgente ar trebui amânate. Cine pleacă totuși la drum trebuie să verifice starea traseului și restricțiile de circulație. Mașina trebuie să aibă anvelope de iarnă, lanțuri și lopată.