Ciprian Ciucu a explicat, sâmbătă, de ce lucrările la liniile de tramvai din mai multe zone ale Bucureștiului au fost întrerupte și de ce termenele stabilite inițial nu mai pot fi respectate.

Invitat la Digi24, primarul general a spus că înlocuirea șinelor nu mai putea fi amânată, acestea fiind atât de uzate încât puneau în pericol siguranța călătorilor și deteriorau tramvaiele noi, care riscau să își piardă garanția.

Ce au descoperit constructorii sub șinele de tramvai

Constructorii au descoperit sub șine rețele de apă, canalizare și termoficare, conducte de gaze naturale și cabluri electrice care nu figurau pe hărți, iar unele dintre acestea datează dinaintea perioadei comuniste.

„Când s-au decopertat șinele, ceea ce era sub șine nu se brodea, nu se nimerea cu ceea ce era pe hărți”, a explicat Ciucu.

Ciucu a explicat că lucrările nu se vor limita la înlocuirea șinelor, ci vor include și refacerea rețelelor de utilități.

Lucrările vor întârzia cu până la un an

Ciprian Ciucu a estimat că lucrările vor fi finalizate cu șase luni până la un an mai târziu decât termenele stabilite inițial. Edilul susține însă că, odată încheiate lucrările, în zonele respective nu va mai fi nevoie de intervenții timp de 50 de ani.

„Pregătim orașul pentru viitor, pentru alte generații. Se poate să pierd alegerile. Dar eu iau deciziile corecte pentru orașul nostru”, a afirmat Ciucu.

Potrivit edilului, întârzierile nu sunt imputabile nici constructorilor, nici administratorilor rețelelor de utilități, care nu dispuneau de hărți complete ale instalațiilor subterane.

Ce se întâmplă cu traficul din nordul Capitalei

Banda de circulație închisă pe strada Fabrica de Glucoză va fi redeschisă în decembrie, a anunțat Ciprian Ciucu, precizând că lucrările la rețelele de utilități vor continua.

Primarul general a anunțat și lărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu. Licitația a fost lansată, iar ofertele sunt în curs de evaluare.

Ciucu a pus problemele de circulație din nordul Capitalei și pe seama modului în care s-a construit în această zonă, fără o planificare urbanistică unitară.

„Eu trebuie să fac urbanism de reparație”, a declarat primarul general.

Ciucu le recomandă bucureștenilor să folosească metroul

Întrebat de ce nu sunt mai mulți polițiști care să dirijeze circulația în zonele aglomerate, primarul a explicat că municipalitatea are în total 300 de polițiști locali, dintre care doar câteva zeci au atribuții în domeniul circulației.

Primarul le-a recomandat bucureștenilor care lucrează în zonă să renunțe, atunci când este posibil, la mașina personală, recunoscând însă că și metroul este aglomerat.

„Nu există acea formulă magică prin care să rezolvi așa, dând cu mâna pe hartă, și a doua zi să fie bine. E nevoie de timp”, a declarat Ciucu.