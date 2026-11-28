Absolvent al Facultății de Științe Politice a Universității din Ankara și cu pregătire la NATO Defense College, diplomatul turc a vorbit despre ospitalitate, identitatea țării sale și relațiile dintre cele două popoare. Într-un dialog care îmbină întrebările serioase cu provocările amuzante, ambasadorul a răspuns inclusiv unei întrebări despre cine ar plăti nota într-o afacere deschisă de un român și un turc.

Turcia, un punct de legătură între lumi

Întrebat care este cel mai mare secret al Turciei, Özgür Kıvanç Altan a descris țara sa drept un „super connector”, un punct de legătură între lumi. Ambasadorul a explicat că poziția Turciei, atât din punct de vedere geografic, cât și cultural și istoric, îi oferă un rol aparte. În viziunea sa, Turcia și România se află împreună în centrul lumii, iar apropierea dintre cele două țări depășește granițele și legăturile istorice.

Cafeaua care înseamnă 40 de ani de prietenie

Pentru ambasador, cafeaua turcească nu este doar o băutură tradițională, ci un mod de comunicare între oameni. Acesta a explicat că, în cultura turcă, o cafea băută împreună poate însemna 40 de ani de prietenie. Vorbind despre relația cu România, Altan a amintit cei patru ani petrecuți în țară și ospitalitatea de care a avut parte, despre care spune că a contribuit la apropierea dintre cele două popoare. În opinia sa, sinceritatea și simpatia reciprocă sunt printre lucrurile care îi leagă pe români și turci.

Cine stabilește prețurile și cine plătește?

Când a fost întrebat ce subiect nu îi va pune niciodată de acord pe români și turci, ambasadorul a ales o dispută gastronomică bine cunoscută, cui aparține ciorba de burtă? A urmat o altă întrebare cu tentă amuzantă, despre o afacere deschisă de un român și un turc. În viziunea sa, românul ar fi cel care stabilește prețurile, însă nu este la fel de sigur cine ar trebui să plătească. În cele din urmă, a oferit și răspunsul care a stârnit zâmbete, „turcul plătește”.

Galatasaray și invitația la un ceai

Întrebat ce are Turcia și nicio altă țară nu poate copia, Özgür Kıvanç Altan a răspuns fără ezitare, Galatasaray. Dincolo de fotbal, ambasadorul a vorbit despre imaginea pe care și-ar dori ca lumea să o asocieze cu țara sa, una care îmbină statutul de putere militară cu pasiunea pentru pace. Sinceritatea, prietenia, cooperarea și efortul comun pentru dezvoltare sunt, în opinia sa, esențiale. Iar la final, întrebat ce ar spune Turcia dacă ar putea vorbi, diplomatul a ales o invitație simplă și familiară, „Hai să bem un ceai împreună”.