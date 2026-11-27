Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, susține că este nevoie de o nouă evaluare a rezervelor din subsolul României, prima actualizare amplă după aproximativ 30 de ani, și de atragerea unor companii care să vină cu tehnologii moderne. Oficialul a vorbit și despre posibilitatea reluării exploatării cărbunelui în vederea exportului către state precum Polonia, Ungaria și Serbia.

Daniel Zamfir consideră că România dispune de un potențial important în domeniul resurselor minerale, care nu este valorificat suficient. În contextul tensiunilor și conflictelor internaționale, în care accesul la resurse energetice și la metale rare a devenit o miză strategică, ministrul susține că țara noastră ar trebui să își intensifice activitatea de explorare și exploatare.

Prima măsură pe care o are în vedere este intervenția asupra legislației miniere, astfel încât mai mulți investitori să poată participa la exploatarea resurselor naturale.

„Vreau să intervenim legislativ pe Legea minelor, ca să putem să facilităm accesul mai multor investitori care să poată să extragă această resursă naturală”, a declarat Daniel Zamfir, vineri seara, la Digi 24.

Ministrul a precizat că sunt vizați atât investitorii români, cât și cei străini, cu condiția să utilizeze tehnologii moderne și să respecte cerințele de mediu.

Acesta a menționat posibilitatea unor parteneriate public-private cu mari companii internaționale, dar și dezvoltarea capacităților unor societăți românești, precum Salrom și Cupru Min.

România ar urma să reevalueze resursele minerale după 30 de ani

Un alt obiectiv anunțat de ministru este realizarea unei noi evaluări a resurselor minerale ale României. Potrivit acestuia, o astfel de analiză nu a mai fost actualizată în mod corespunzător în ultimele trei decenii.

Zamfir susține că noile tehnologii permit explorări și prospecțiuni mai eficiente, iar statul trebuie să afle cu exactitate ce resurse există în subsol și în ce condiții pot fi exploatate.

„Vreau să explorăm ce înseamnă subsolul României, să știm pe ce ne bazăm, după care să discutăm ce vrea poporul român să facem după ce constatăm că stăm pe asemenea bogății”, a afirmat ministrul.

El a explicat că statul român nu dispune de capacitatea necesară pentru a realiza singur explorări de amploare, invocând exemplul descoperirii gazelor din Marea Neagră, unde activitatea de explorare a fost realizată de o companie privată cu resursele necesare.

În acest context, atragerea investitorilor cu experiență și tehnologie avansată ar urma să fie esențială pentru identificarea și valorificarea resurselor minerale.

Ministrul vrea să găsească o soluție pentru exportul cărbunelui

Daniel Zamfir a abordat și situația minelor de cărbune, în contextul angajamentelor României privind închiderea exploatărilor până la 31 decembrie 2030.

Ministrul susține că ar trebui identificat un mecanism legal care să permită exploatarea cărbunelui și exportul acestuia, în special către țările vecine sau din regiune. El a afirmat că România ar avea solicitări pentru cantități importante din partea Poloniei, Ungariei și Serbiei.

„Eu le-aș exploata și le-aș exporta, le-aș trimite la sârbi, la unguri, la polonezi”, a declarat Zamfir.

Oficialul a precizat că nu se referă la arderea cărbunelui în termocentrale, ci la valorificarea acestuia prin export. A menționat în special huila și antracitul, despre care consideră că ar putea fi exploatate în acest scop.

Întrebat dacă o asemenea abordare ar încălca angajamentele asumate de România, ministrul a spus că intenționează să discute subiectul cu reprezentanții Comisiei Europene și să le prezinte argumentele pentru permiterea exploatării în vederea exportului.

Investitorii străini, interesați și de turismul cu ape geotermale

De asemenea, Daniel Zamfir a vorbit și despre interesul investitorilor din Qatar și Germania pentru proiecte din România, inclusiv în domeniul turismului de sănătate.

Ministrul a dat exemplul unui centru de agrement cu apă geotermală din apropierea localității Otopeni, a cărui capacitate urmează să fie dublată, pe fondul cererii ridicate.

Potrivit acestuia, aceeași companie investește 600 de milioane de lire sterline într-un complex similar în Manchester, Marea Britanie.

Zamfir consideră că turismul de sănătate, care combină agrementul cu tratamentele și serviciile de wellness, reprezintă o direcție de dezvoltare cu potențial internațional. El a afirmat că investitorii din Qatar sunt interesați de astfel de proiecte și că România ar putea atrage capital străin prin valorificarea resurselor naturale.