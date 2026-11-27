Bogdan Dumitru, doctor în inteligență artificială, a dezvăluit, vineri, la Antena 3 CNN, că utilizează mai mulți agenți AI cărora le atribuie sarcini specifice activității sale ministeriale.

Aceștia lucrează în format text, interacționează între ei, însă nu au permisiunea să comunice cu exteriorul, să publice informații sau să acționeze în numele ministrului.

„Ei lucrează în mod text, așteaptă după mine, nu le dau voie niciodată să comunice cu exteriorul sau să publice sau să facă ceva în numele meu, dar sunt acolo, interacționează între ei”, a declarat Bogdan Dumitru.

Inteligența artificială analizează legislația românească

Înainte de a prelua funcția de ministru, Bogdan Dumitru utiliza inteligența artificială în activitatea academică, inclusiv în cercetarea unor probleme de informatică alături de studenți.

În prezent, agenții AI primesc sarcini legate de analiza legislației și identificarea unor posibilități de îmbunătățire a acesteia.

„Acum, în noua mea funcție, analizează foarte multe legi, caută eventualele hibe din legislație sau posibilități de a consolida anumite prevederi. Mă ajută în activitatea de zi cu zi de la minister”, a afirmat ministrul.

Bogdan Dumitru consideră că volumul mare al legislației românești face dificilă identificarea și înțelegerea tuturor prevederilor aplicabile.

„România stă destul de bine la cantitatea de legi sau de extensii. (…) Poate prea bine. Cred că suntem pe loc întâi în Europa și atunci e foarte dificil să navighezi și să înțelegi toate aspectele astea”, a spus acesta.

Ministrul a mărturisit că inteligența artificială l-a ajutat inclusiv să descifreze numeroasele acronime utilizate în administrația publică și să înțeleagă mecanismele instituționale.

Ministrul își gestionează săptămânal resursele de inteligență artificială

Numărul consilierilor virtuali pe care îi utilizează Bogdan Dumitru variază în funcție de sarcinile pe care le are de îndeplinit și de resursele disponibile.

Ministrul a explicat că trebuie să își gestioneze consumul de tokeni, unități de text pe care modelele de inteligență artificială le procesează atunci când analizează informații sau generează răspunsuri.

„O să trăim probabil într-o economie a tokenilor și trebuie să ținem cont de tokenii respectivi, pentru că se poate termina numărul de tokeni alocați într-o săptămână și atunci încerc să fiu disciplinat, să-i distribui pe toată săptămâna”, a explicat Bogdan Dumitru.