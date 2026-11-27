Întrebat, vineri, la Antena 3 CNN, dacă imprimantele au dispărut din minister după ce a afirmat că și-ar dori acest lucru, ministrul Bogdan Dumitru a răspuns că acestea sunt încă folosite atât în instituția pe care o conduce, cât și în alte ministere.

„Mi-aș dori în continuare același lucru. Problema evident că nu mi-aș fi dorit să fie rezolvată în sensul să le încărcăm într-un camion și să plece, ci pur și simplu să nu mai fie nevoie de ele”, a declarat Bogdan Dumitru.

Ministrul a explicat că imprimantele reprezintă un simptom al unei probleme mai ample: utilizarea pe scară largă a hârtiei în administrație și chiar în mediul privat. El a remarcat că această practică persistă inclusiv în state cu un nivel ridicat de digitalizare.

„Mi-ar plăcea ca imprimantele, dacă nu dispar, să devină suport de flori sau ceva de genul ăsta”, a spus oficialul.

Bogdan Dumitru: Refuzul inteligenței artificiale ar fi în defavoarea noastră

Întrebat cum ar putea arăta societatea în următorii ani, în condițiile în care inteligența artificială ar putea prelua tot mai multe activități, iar unele scenarii vorbesc despre venituri universale și mai mult timp liber pentru oameni, ministrul a spus că este dificil de anticipat cum va arăta lumea peste un deceniu.

El a subliniat însă că societatea trebuie să se adapteze transformărilor tehnologice, iar respingerea acestora nu ar fi o soluție.

„Trebuie să fim atenți, atât ca stat, dar mai ales ca cetățean, ca individ. O respingere a acestui fenomen, fie că ne place sau nu, cred că ar fi în defavoarea noastră”, a afirmat Bogdan Dumitru.

Ce se va întâmpla cu angajații din IT și cu locurile de muncă

Referindu-se la impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii, ministrul a apreciat că domeniul securității cibernetice oferă în prezent numeroase oportunități, comparând dinamica acestuia cu perioada de început a internetului comercial.

„Din perspectiva cybersecurity, acum este la fel de interesant ca în anii ’90-2000. Adică e aproape un Vest Sălbatic și atunci există o grămadă de oportunități”, a declarat acesta.

Bogdan Dumitru nu consideră că munca de birou va dispărea, ci că se va transforma. Unele activități ar putea fi realizate diferit, inclusiv prin interacțiunea angajaților cu agenți de inteligență artificială.

Ministrul a anticipat și apariția unor noi tipuri de locuri de muncă, dar a precizat că nimeni nu poate descrie cu certitudine cum va arăta piața muncii peste zece ani.

„Cred că vor apărea, de fapt sunt studii, foarte multe tipuri noi de slujbe. Nu vi le pot numi încă. Cine ar sta pe scaunul ăsta și ar spune cum arată lucrurile peste zece ani? (…) Entropia în sistem acum este fantastic de mare”, a conchis ministrul Digitalizării.