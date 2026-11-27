„Datele recente ne arată că economia dă semne de revenire În trimestrul al treilea din acest an, PIB-ul a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior, marcând cel mai bun ritm trimestrial din ultimii peste patru ani”, a declarat, vineri, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că parcursul a fost susținut de investiții publice „record” de peste 129 de miliarde de lei în primele zece luni ale anului, cu 33 de miliarde de lei mai mult decât în 2025.

„Pentru 2027 atât prognozele noastre cât și cele ale Comisiei Europene indică revenirea economiei pe creștere spre 1,7-1,8% și o accelerare la 2,2% în 2028”, a declarat Alexandru Nazare.

Inflația a scăzut, scăderea puterii de cumpărare s-a diminuat

Nazare a precizat că o veste cu adevărat importantă pentru fiecare familie și pentru fiecare antreprenor din România este legată de inflație și de costul banilor.

„Inflația a coborât deja de la vârful de 10,9% din luna mai la 6,8% în octombrie, în ciuda faptului că ea este prognozată să fluctueze în intervalul până la finalul anului, se văd primele semne de ameliorare: scăderea salariului real față de anul trecut s-a temperat de la aproape 7% în mai la 1,5% în septembrie”, a declarat Alexandru Nazare.

Evoluția indică o diminuare a pierderii puterii de cumpărare pe fondul inflației incerte, dar salariile continuă să aibă o valoare reală mai mică decât în urmă cu anul trecut.

„Pentru anul viitor, prognoza Comisiei Europene indică o scădere a inflației spre 4,4% aceasta este cea mai sănătoasă formă de protecție a veniturilor, refacerea reală a puterii de cumpărare, fără a alimenta un nou val de scumpiri. Mai mult, în 2027 vom vedea rezultatul concret, palpabil al disciplinei din ultimul an și jumătate”, a declarat Alexandru Nazare.

Necesarul de împrumut este estimat să scadă

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat și că necesarul de împrumut al statului este estimat să scadă, de la 279 de miliarde de lei la 248 de miliarde de lei în 2027.

Practic, statul are nevoie să împrumute mai puțini bani pentru a-și acoperi cheltuielile și deficitul bugetar. Acesta a explicat și ce înseamnă pentru români:

„Statul nu va mai absorbi atât de mulți bani din piață, lăsând mai mult capital disponibil pentru credite, reducând presiunea pe cursul de schimb și creând condițiile reale pentru ca dobânzile să scadă, atât pentru stat cât și pentru populație”, a declarat Nazare.

Dacă statul se împrumută cu mai puțini bani de la bănci și investitori, mai mult capital rămâne disponibil pentru populație și finanțarea companiilor, astfel că dobânzile la credite vor scădea, cum ar fi cele pe locuine sau creditele de consum.

Presiunea pe cursul de schimb s-ar putea reduce, cursul euro-leu poate deveni mai stabil, iar importurile nu se vor mai scumpi suplimentar. Adică practic, nu vor mai crește prețurile la produsele de import, pe fondul deprecierii monedei.

Efectele nu sunt încă imediate, ele depind de evoluția inflației și de deciziile BNR.