Prezența Rheinmetall în România urmează să se extindă semnificativ, după ce Ministerul Apărării Naționale din România a solicitat livrarea a încă 66 de vehicule de luptă Lynx de la Rheinmetall, în baza unui contract-cadru, au transmis oficialii Rheinmetall vineri.

Potrivit sursei citate, vehiculele comandate acum au o valoare contractuală de aproximativ 738 de milioane de euro.

Contractul-cadru, atribuit în luna mai 2026, vizează un total de 298 de vehicule Lynx. O primă tranșă de 232 de vehicule fusese deja solicitată la momentul atribuirii contractului.

Lynx reprezintă o familie de vehicule de luptă de ultimă generație. Cea mai mare parte a flotei de vehicule a României va fi formată din vehicule de luptă ale infanteriei, completate de variante blindate pentru mortiere, puncte de comandă și evacuare medicală. Livrarea vehiculelor Lynx va începe în 2028 și este programată să se încheie până în 2030, arată oficialii germani.

Investiții în valoare totală de câteva sute de milioane de euro sunt realizate în România

În luna mai 2026, Rheinmetall a primit cel mai mare pachet de comenzi internaționale din istoria recentă a companiei. În cadrul programului Uniunii Europene „Acțiunea pentru Securitatea Europei” – SAFE („Security Action for Europe”- n.r.), România a desemnat grupul tehnologic cu sediul la Düsseldorf cu realizarea unor proiecte ample de apărare. Acestea includ fabricarea de vehicule de luptă, sisteme de apărare antieriană, muniție și componente pentru muniție, precum și patru nave militare, având o valoare totală de 5,7 miliarde de euro.

În prezent, Rheinmetall își extinde semnificativ capacitatea de producție – pe care o menține în România de mulți ani – pentru a onora aceste comenzi. În acest scop, în România sunt realizate investiții în valoare totală de câteva sute de milioane de euro. O parte importantă a valorii adăugate este generată în acest stat membru NATO și al UE. Obiectivul este crearea a mii de noi locuri de muncă. Peste 200 de subcontractanți vor fi integrați în rețeaua de aprovizionare. De asemenea, va avea loc un transfer amplu de tehnologie.

„România este deja una dintre piețele de origine ale Rheinmetall. Filiala sa, Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș, își desfășoară activitatea acolo de mulți ani. Contractele importante atribuite acum vor fi onorate și cu implicarea altor unități”, au conchis oficialii grupului german.