Parlamentul german urmează să voteze vineri bugetul federal pentru anul 2027, care prevede cheltuieli de 556 de miliarde de euro, cu 31 de miliarde de euro mai mult decât în 2026.

Potrivit Deutsche Welle, cea mai mare parte a cheltuielilor, respectiv puțin peste 200 de miliarde de euro, este destinată contribuțiilor federale la sistemul de pensii obligatorii. Și în domeniul apărării vor fi alocați mai mulți bani față de 2026, respectiv 110 miliarde de euro, reprezentând o creștere de 32,7%.

Planurile prevăd și împrumuturi noi în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, cifră care se estimează că va crește de acum până în 2030.

Votul vine după o perioadă în care creștin-democrații din partidul cancelarului Friedrich Merz și partenerii lor de coaliție din SPD au purtat discuții pe tema bugetului.

În cele din urmă, Merz a reușit să încheie un acord săptămâna trecută, după mai mult de opt ore de discuții la Cancelarie.