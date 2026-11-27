Proiectul PL-x 120/2026 e adoptat tacit de Senat pe 23 februarie 2026 și, pe 15 septembrie 2026, primește un raport preliminar de adoptare în Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților.

Ce urmează acum: raportul Comisiei juridice și apoi votul final în plenul Camerei Deputaților.

Legea care interzice fermele de nurci și șinșila în România ar trebui să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2027

Interdicția a fost introdusă prin Legea nr. 286/2024, adoptată de Camera Deputaților în octombrie 2024, cu 217 voturi pentru, șase împotrivă și șapte abțineri.

Actul normativ completează Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor și prevede că, începând cu 1 ianuarie 2027, sunt interzise creșterea, capturarea intenționată și uciderea, în scopuri comerciale, a speciilor de șinșilă și nurcă.

AUR se opune

Inițiativa de modificare a legii a fost depusă de 52 de parlamentari (dintre care, cum spuneam, 51 de la AUR) și înregistrată la Camera Deputaților cu numărul PL-x 120/2026.

Proiectul urmărește abrogarea articolului 22 alineatul (2) din Legea nr. 205/2004, prin care a fost instituită interdicția.

Propunerea a fost adoptată tacit de Senat la 23 februarie 2026, ca urmare a depășirii termenului constituțional de adoptare, și a fost transmisă Camerei Deputaților, for decizional.

La 15 septembrie 2026, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat un raport preliminar de adoptare, cu două abțineri și un amendament admis.

Proiectul a fost transmis Comisiei juridice pentru continuarea procedurii legislative.

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei

În punctul de vedere aprobat în ședința din 30 ianuarie 2026 și transmis Parlamentului în februarie, Executivul arată că abrogarea unei prevederi adoptate recent ar crea instabilitate legislativă.

Același document menționează că, la momentul formulării punctului de vedere, în România funcționau două ferme de nurcă americană și cinci ferme de șinșile, cu efective mici de animale.

De asemenea, datele autorităților de profil citate în avizul Consiliului Economic și Social asupra proiectului legislativ indicau existența a șapte unități de creștere a animalelor pentru blană în România.

Situația actualizată a exploatațiilor, a efectivelor de animale și a controalelor sanitar-veterinare urmează să fie clarificată prin informațiile solicitate Ministerului Agriculturii și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Până la o eventuală modificare a legislației, interdicția prevăzută de Legea nr. 286/2024 rămâne programată să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Ce se întâmplă în Europa

În țările Uniunii Europene există o puternică mișcare, de mai mulți ani, împotriva fermelor de blană, dar și aici situația e mult nuanțată. Vestea bună e că tot mai multe state elimină fermele de blană.

Iată: în septembrie 2026 organizația Four Paws indica doar cinci state UE în care creșterea naimalelor pentru blană continua fără nicio interdicție națională și fără, măcar, vreo intenție legislativă care să scoată aceste ferme din circuit: Danemarca, Funlanda, Grecia, Spania și Ungaria.

Polonia mai are ferme dar a adoptat recent o lege care să le elimine treptat, potrivit Welfare Organisation.

14 țări UE au interdicțiile deja puse în aplicare

Practic, în UE sunt trei tipuri de state: cele care au interzis total fermele de blană, cele care sunt în curs de interdicție și cele care nu au interdicție generală.

Interdicțiile naționale ale fermelor de blană sunt adoptate în Austria, Belgia, Croația, Cehia, Estoia, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Slovacia și Slovenia. Estonia are o interdicție aplicabilă din acest an.

Mai există țări non-UE care au interdicții ale fermelor de blană: Regatul Unit, Norvegia, Serbia, Macedonia de Nord.

Bosnia și Herțegovina au legislație amânată până în 2028, potrivit Fur Free Alliance.

Țările de Jos au interzis fermele de nurci, cu închidere accelerată a industriei până în 2021

Franța, de asemenea, a interzis creșterea speciilor sălbatice pentru blană, ceea ce a dus la închiderea ultimelor ferme de blană în 2021.

Irlanda a închis fermele de nurci în 2022. Italia a introdus interdicția în 2021 și a pus-o în aplicare în 2022.

Norvegia a introduc interdicția în 2019 și a pus-o în aplicare în 2025.

Polonia, unul dintre cei mai mari producători de blană din Europa, a adoptat interdicția în 2025, dar a prevăzut o perioadă d etranziție până în 2033.

Lituania urmează să aplice legea d ela 1 inauarie 2027.

Letonia are o interdicție a fermelor de blană care urmează să intre în vigoare în 1 ianuarie 2028.

Bulgaria a votat interdicția la 13 noiembrie 2026, cu 173 de voturi pentru și niciun vot împotrivă. La data votului, mai erau necesare promulgarea și publicarea legii.

România, cum am arătat, are interdicție pentru nurcă și șinșila, lege care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Un proiect legislativ inițiat de AUR își propune abrogarea prevederii – proiectul PL-x 120/2026.

Sursele de monitorizare a legislației europene au indicat că, în cazul Bulgariei, organizația locală CAAI a precizat că ultimul crescător de nurci își închisese activitatea încă de la începutul lui 2025.

State în care industria încă funcționează sau nu au o interdicție generală

Finlanda – unul dintre centrele importante ale industriei europene, în special pentru vulpi și nurci. Federația finlandeză a crescătorilor indica 335 de ferme membre în decembrie 2025. Există presiuni pentru interzicere, dar nu o interdicție națională în vigoare.

Grecia are, în continuare, ferme de blană, în special în nordul țării. Datele Comisiei Europene pentru 2023 indicau 91 de ferme de nurci existente în Grecia. Această țară nu are o interdicție națională generală adoptată.

Spania – creșterea nurcilor este restricționată: nu se mai pot autoriza ferme noi decât în anumite condiții, iar un plan strategic din 2022 prevede închiderea fermelor existente până în 2030, cu măsuri de reconversie. În 2023 erau raportate 28 de ferme. În iulie 2026, Catalonia a făcut un pas către o interdicție regională.

Polonia, un mare producător de blană, e în tranziție

Danemarca – după reluarea creșterii nurcilor în 2023, în august 2026 mai existau șapte ferme, potrivit registrului oficial danez. Pe 23 octombrie 2026, guvernul a anunțat că nu va cere o derogare de la viitoarele restricții europene. Interdicția privind nurca americană urmează să se aplice din 7 august 2027, cu o perioadă de tranziție până la 7 august 2029. Danemarca interzisese deja creșterea vulpilor pentru blană.

Ungaria – are o interdicție pentru anumite specii: nurcă, vulpe, dihor și nutrie. Nu este însă o interdicție generală pentru toate animalele crescute pentru blană, motiv pentru care țara apare în evaluările din 2026 printre statele în care activitatea continuă.

Polonia – merită tratată separat: a fost unul dintre marii producători europeni, iar în 2025 a adoptat o lege de interzicere a fermelor, cu o perioadă de tranziție până în 2033.

O categorie specială – țările în care fermele au dispărut fără o interdicție generală

Mai sunt câteva cazuri importante, care arată că o industrie poate dispărea și fără o lege formulată explicit ca interdicție totală:

Germania a introdus în 2017 condiții mult mai stricte de creștere, iar costurile au dus la închiderea ultimelor ferme de nurci în 2019.

Suedia – cerințele de bunăstare a animalelor au dus la dispariția fermelor de vulpi și șinșila. Au existat și măsuri de sprijin pentru crescătorii de nurci care renunțau voluntar la activitate.

Cipru și Portugalia nu au industrie de creștere a animalelor pentru blană, potrivit datelor Comisiei Europene.

Uniunea Europeană

UE nu a decis încă interzicerea tuturor fermelor de blană și nici interzicerea generală a comercializării produselor din blană.

Inițiativa cetățenească europeană „Fur Free Europe” a strâns 1.502.319 de semnături validate și a cerut atât interzicerea creșterii animalelor pentru blană, cât și a introducerii pe piața europeană a produselor obținute astfel.

Comisia a anunțat inițial că va comunica până în martie 2026 ce măsuri consideră potrivite, dar, potrivit paginii oficiale actualizate, decizia finală este încă în pregătire.

Există, totuși, o măsură europeană distinctă: nurca americană a fost inclusă în lista speciilor alogene invazive, iar restricțiile europene privind creșterea și deținerea acesteia urmează să se aplice din august 2027.

Această măsură privește nurca americană. Asta înseamnă că nu echivalează cu interzicerea la nivelul UE a creșterii tuturor speciilor pentru blană.

În plus, EFSA, autoritatea europeană pentru siguranța alimentară, a publicat în iulie 2025 o evaluare privind bunăstarea nurcilor, vulpilor, câinilor enot și șinșilelor.

Concluzia sa este că sistemele actuale de creștere în cuști nu pot satisface în mod adecvat nevoile comportamentale și fizice ale acestor animale.

O situație în cifre

Datele Comisiei Europene arată că, până în 2023, existau 1.088 de ferme de blană în UE, cu un efectiv de 7,7 milioane de animale.

În Danemarca, în august 2026, erau șapte ferme de nurci.

În Finlanda erau 335 de ferme membre ale organizației crescătorilor, în decembrie 2025.

În România mai funcționează aproximativ cinci exploatații de șinșila, în care trăiesc aproximativ 5.200 de animale, potrivit unor date ANSVSA de la sfârșitul lunii august 2026 și făcute publice de organizația SAVE15000.

Există, de asemenea, cel puțin două exploatații de nurci, din datele oficiale pe 2026.