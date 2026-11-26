Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat joi, la Bruxelles, înaintea reuniunii extraordinare a Consiliului European, că țara sa este dispusă să participe la componenta nemilitară a noului împrumut propus de Uniunea Europeană pentru Ucraina.

Până joi dimineață, Bulgaria se număra, alături de Ungaria, Slovacia și Cehia, printre cele patru state membre care solicitau exceptarea de la participarea la acest mecanism de finanțare.

„Vom participa, dar trebuie să subliniez încă o dată: niciun ban din Bulgaria pentru arme, niciun ban pentru războiul din Ucraina”, a declarat Rumen Radev, citat de Novinite.

Împrumutul de 45 de miliarde de euro, destinat anului 2027, este împărțit în două componente: 25 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 20 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar.

Participarea la împrumut, condiționată

Șeful guvernului de la Sofia a precizat că participarea Bulgariei, în calitate de garant al împrumutului, este condiționată de direcționarea sprijinului financiar către regiunile din Ucraina în care trăiesc comunități istorice de etnici bulgari.

Radev a estimat că în Ucraina trăiesc peste 300.000 de etnici bulgari, ale căror comunități au nevoie de sprijin în domeniul sănătății, al încălzirii, al alimentării cu energie electrică și al transporturilor.

Premierul a subliniat că Bulgaria nu poate renunța la responsabilitățile sale față de compatrioții din Ucraina și că va insista ca această propunere să fie acceptată de Comisia Europeană.

Succes politic pentru Ursula von der Leyen și Friedrich Merz

Schimbarea de poziție a Bulgariei este descrisă de Euronews drept un succes politic pentru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În încercarea de a obține un acord unanim, aceasta le oferise public celor 27 de state membre posibilitatea de a alege componentele împrumutului pe care sunt dispuse să le susțină.

Decizia Sofiei reprezintă un succes și pentru cancelarul german Friedrich Merz, care avertizase că ar putea bloca prin veto viitorul buget al Uniunii Europene dacă anumite state membre refuză să contribuie la finanțarea Ucrainei.

Ungaria, Slovacia și Cehia își mențin opoziția

Rumen Radev a subliniat că, spre deosebire de Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Cehia au refuzat încă de la început să participe la garantarea împrumuturilor europene destinate Ucrainei.

Bulgaria și-a asumat deja, sub conducerile guvernelor anterioare, garantarea unor împrumuturi destinate Ucrainei, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Dobânzile aferente acestora sunt acoperite din bugetul general al Uniunii Europene, a explicat premierul bulgar.

Ungaria, Slovacia și Cehia, exceptate de la obligațiile aferente finanțării anterioare de 90 de miliarde de euro, continuă să se opună participării la noul împrumut european.