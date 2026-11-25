Politiciana a susținut că familii din cele două țări beneficiază de sume importante din sistemul social german, fără să prezinte dovezi concrete pentru această generalizare.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei dezbateri parlamentare privind bugetul Germaniei, în care Alice Weidel a criticat politica economică, socială și de migrație a guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz.

În intervenția sa, lidera AfD a acuzat executivul că împovărează contribuabilii germani, în timp ce cheltuielile publice și prestațiile sociale continuă să crească.



Alice Weidel: „În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele Germaniei”

Referindu-se la alocațiile pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei, Weidel a afirmat:

„Plățile de alocații pentru copiii din străinătate au crescut de zece ori în numai câțiva ani, ajungând la peste o jumătate de miliard de euro anual. Nimeni nu știe prea bine dacă acești copii există cu adevărat.”

Lidera AfD a continuat cu o afirmație care vizează direct România și Bulgaria:

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele venite din Germania.”

Weidel a prezentat această situație drept un exemplu al presupuselor deficiențe ale sistemului german de protecție socială, acuzând guvernul că nu intervine pentru a le corecta.

Nu este prima dată când lidera AfD îi acuză pe români că profită de sistemul social german

Declarațiile din Bundestag vin la mai puțin de o lună după un alt mesaj controversat al lui Alice Weidel.

Pe 28 octombrie, politiciana a scris pe platforma X că „tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”, referindu-se la alocații, ajutoare pentru asigurarea venitului minim și servicii medicale.

Kindergeld, Grundsicherung, medizinische Versorgung: Immer mehr Migranten aus Rumänien plündern unser Sozialsystem. Allein in Magdeburg haben sich die Ausgaben auf 3 Millionen Euro im Jahr verzwanzigfacht. Nur mit der AfD gibt es eine Migrationswende!

https://t.co/xsCdjYaxJq — Alice Weidel (@Alice_Weidel) October 28, 2026

Ea a susținut atunci că, numai în orașul Magdeburg, cheltuielile ar fi crescut de 20 de ori, până la trei milioane de euro anual. Afirmațiile au provocat reacții critice inclusiv în România.

Atacurile la adresa românilor și bulgarilor au însă un istoric mai îndelungat. În februarie 2019, Weidel acuza într-un mesaj postat pe site-ul AfD, cetățeni din cele două țări că practică „turismul social” pe cheltuiala contribuabililor germani, după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la alocațiile pentru copii.

În martie 2019, lidera AfD susținea din nou că românii și bulgarii sunt atrași în Germania de nivelul prestațiilor sociale și cerea înăsprirea condițiilor de acordare a acestora.

Ce măsuri cere Alice Weidel

În discursul de miercuri, lidera AfD a pledat pentru restrângerea accesului la prestațiile sociale, controale mai stricte la frontiere și intensificarea expulzărilor persoanelor fără drept de ședere.

„Prestații sociale integrale doar pentru cei care contribuie la sistem”, a declarat Weidel, prezentând una dintre propunerile partidului său.