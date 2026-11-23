Tino Chrupalla, copreședinte al partidului german de extremă dreapta AfD, a declarat că până la 2,6 milioane de persoane ar trebui să plece din Germania. Potrivit Clash Report, principalii vizați sunt ucrainenii, sirienii și afganii care ar putea fi deportați după ce statutul lor de protecție va înceta.

Chrupalla a făcut aceste declarații în cadrul podcastului „Unter Zwei” al publicației Bild. El a mai inclus în această categorie persoanele care au deja obligația de a părăsi țara și cetățenii străini care au comis infracțiuni.

Un partid cu multe opinii

În interiorul AfD există opinii divergente cu privire la aceste cifre. Un alt parlamentar al partidului, Maximilian Krah, consideră că și expulzarea a 200.000 de persoane ar reprezenta un eveniment istoric. De asemenea, Björn Höcke, liderul AfD din Turingia, a calificat cifra drept „o bază necorespunzătoare pentru discuții”.

Copreședinta partidului, Alice Weidel, a declarat în luna octombrie că ucrainenii „trebuie să părăsească țara noastră odată ce războiul din Ucraina se va încheia”.

Ce spun experții

Daniel Thym, specialist în legislația privind migrația, califică această perspectivă drept înșelătoare, subliniind că fiecare statut de protecție necesită o analiză individuală. El a explicat faptul că statutul de protecție poate înceta, dar acest lucru nu se întâmplă automat pentru toți cetățenii unei anumite naționalități. El a considerat că cifra avansată de Chrupalla este semnificativ exagerată.

La jumătatea anului 2026, aproximativ 259.000 de persoane din Germania aveau obligația de a părăsi țara, însă 77% dintre acestea beneficiau de o suspendare temporară a deportării, a relatat recent publicația Bild.

Cum stă AfD în sondaje

Partidul AfD se află în fruntea sondajelor la nivel național. Conform datelor INSA din 21 noiembrie, acesta este creditat cu 28%, în timp ce alianța CDU/CSU are 19%.

Și alte sondaje îi oferă un scor asemănător care i-ar permite să ajungă la guvernare după alegeri.