Guvernul a aprobat vineri, 20 noiembrie, în ședință, majorarea cu 6,5% a salariilor de la Transgaz și Transelectrica. Cele două memorandumuri privind aceste majorări nu au apărut inițial pe agenda publică a ședinței, întrucât au fost tratate drept documente confidențiale.

În urma solicitărilor venite din partea presei, agenda publică a fost actualizată, iar Guvernul a publicat cele două decizii.

„Prin decizia Secretariatului General al Guvernului, agenda publică a ședinței de Guvern din data de 20 noiembrie a.c. se actualizează cu următoarele memorandumuri:

Memorandum privind acordarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 în cuantum de 6,5 la sută, în conformitate cu prevederile art. 36 al. 2 din OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr 227 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu încadrarea strictă în nivelul aprobat prin BVC pe anul 2026 al cheltuielilor de natură salarială pentru CNT EE Transelectrica SA.

Memorandum privind aprobarea indexării salariilor personalului la SNTGN Transgaz SA față de nivelul realizat în anul 2025 cu maximul indicelui mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2026, prin raportatre la art. 36 al. 2 din OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr 227 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, se arată în comunicatul de presă transmis luni de către Executiv.

În luna mai, fostul Executiv a aprobat, prin memorandum, o majorare salarială de 6,5% și pentru angajații Romgaz, care a intrat în vigoare de la 1 iunie. La momentul respectiv, Executivul condus interimar de Ilie Bolojan a justificat măsura prin necesitatea păstrării personalului performant, în contextul investițiilor majore planificate de companie.