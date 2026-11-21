Florin Barbu a anunțat că a transmis Ministerului de Finanțe o solicitare privind prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente , prezentând mai multe argumente privind eficiența măsurii.

„Am propus în ordonanță trenuleț prelungirea plafonării adaosului comercial până pe 31 decembrie 2027. din datele pe care le avem de la Institutul Național de Statistică se vede foarte clar. Inflația la nivel național este una foarte mare. Prețul alimentelor și a produselor agroalimentare are cu 1,52% mai puțin decât inflația generală. Asta arată faptul că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază și-a produs efectele”, a spus ministrul, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Raport cerut privind impactul plafonării

Ministrul a mai cerut să se realizeze o analiză clară a modului în care măsura a influențat piața și să prezinte concluziile Guvernului și premierului, pentru a putea fi luată o decizie.

„Am solicitat în același timp Consiliului Concurenței și toate instituțiile care verifică mecanismul privind plafonarea adaosului comercial să vină cu un raport să vedem dacă această plafonare, acest mecanism pe care l-am propus din anul 2023 și-a produs efecte pe piața din comerțul din retail, să-l prezinte în Guvernul României, să-l prezinte primului ministru și să luăm o decizie în Guvernul României”, a mai spus Barbu.

Egalizarea adaosului la raft

Ministrul Agriculturii a reiterat solicitarea ca toate produsele din aceeași categorie să aibă același adaos comercial la raft, indiferent dacă sunt fabricate de producători locali sau aduse din import.

„Am solicitat de atâtea ori ca adaosul comercial, de aceeași categorie de produs, subdiviziune de produs, toate produsele atât realizate de către producători și procesatori români, să aibă același adaos comercial la raft. Pentru că este o practică comercială neloială între produsele care vin din import și produsele realizate de către producători și procesatorii români. Nu vreau să fiu acuzat, așa cum am fost acuzat de atâtea ori că Florin Barbu intervine în piață”, a mai transmis ministrul.

„Acest mecanism a fost propus către Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe emite această ordonanță. Eu sunt convins că Ministerul de Finanțe, în primul rând, cu prim-ministru, vor lua o decizie corectă”, a conchis Barbu.