Într-o mănăstire din Messenia, în Grecia, alimentele esențiale în post sunt legumele și leguminoasele, gătite fără ulei. „Uleiul de măsline nu se consumă decât la sfârșit de săptămână”, explică părintele Nektarios, starețul mănăstirii, pentru Euronews. Călugării nu mănâncă nici carne, pește, lactate sau ouă.

Postul care scade colesterolul

Milioane de ortodocși trec timp de șase săptămâni, sau măcar în Săptămâna Mare, la o dietă aproape vegetariană. Mănâncă legume, leguminoase și mâncare simplă.

Nutriționiștii spun că acest post poate scădea colesterolul și poate ține mai bine sub control zahărul din sânge. „Aceste câteva zile de post nu sunt suficiente ca să ducă la lipsa nutrienților, dar pot îmbunătăți sănătatea unei persoane, dacă postul e ținut corect”, spune nutriționista Irini Babaroutsis.

În zilele cu dezlegare, piața centrală de pește din Atena se umple de scoici, caracatițe și midii.

Ce nu trebuie să lipsească din farfurie

Proteinele din carne pot fi înlocuite dacă se combină cerealele cu leguminoasele, adică soia, fasolea, năutul și lintea, iar la acestea se adaugă nuci și semințe. Calciul din lactate se ia din legumele verzi, ca broccoli și varza, din leguminoase, din fructele uscate și din apa minerală bogată în calciu, cu peste 150 de miligrame pe litru.

Pentru fier, sursele bune sunt tofu, fructele uscate și nucile, dar și leguminoasele, cerealele, hrișca și quinoa.

Fierul se absoarbe mai bine dacă alimentele bogate în fier sunt mâncate împreună cu alimente cu vitamina C.

Vitamina B12 este cea mai greu de obținut fără produse de origine animală. Cine renunță la ele pe termen lung are nevoie de suplimente.

Greșeala care îngrașă în post

Potrivit nutriționiștilor, kilogramele vin mai ales din surplusul de calorii, cu atât mai mult când făinoasele, care cresc insulina, sunt mâncate împreună cu grăsimile, care intră ușor în celulele de grăsime.

Nutriționistul italian Nicola Sorrentino avertizează că și leguminoasele, și uleiul pot îngrășa dacă sunt mâncate fără măsură.

Postul cel mai aspru îl țin creștinii copți din Egipt, explică părintele dominican Jean Jacques Pérennès pentru Avvenire. În multe zile din an renunță complet la carne, lactate, ulei și vin. De luni până vineri mănâncă o singură dată pe zi, de preferință seara.

Pentru părintele Pérennès, postul transformat în cură de slăbire își pierde sensul. Spune că uneori e mai ușor să renunți la ciocolată decât să petreci mai puțin timp pe internet.