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Exporturile de alimente și animale vii au crescut cu 8,1% în primele șapte luni ale anului. Importurile, în scădere

Deficitul comercial cu alimente și animale vii s-a redus cu 13,5% în primele șapte luni ale anului, a anunțat luni Ministerul Agriculturii.
Exporturile de alimente și animale vii au crescut cu 8,1% în primele șapte luni ale anului. Importurile, în scădere
sursa foto: pexels
Cosmin Pirv
26 oct. 2026, 18:25, Economic
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Potrivit datelor INS, citate de Ministerul Agriculturii, deficitul comercial al României cu alimente și animale vii s-a redus cu 13,5% în primele șapte luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Exporturile au crescut cu 8,1%, până la aproximativ 4,5 miliarde de euro, în timp ce importurile s-au diminuat cu 1,4%, la circa 6,7 miliarde de euro.

Cea mai mare creștere a exporturilor s-a înregistrat la categoria produselor lactate și a ouălor, cu un avans de 36,7%, până la 352,9 milioane de euro. Deficitul comercial al acestei categorii s-a redus cu 24,4%.

Totodată, importurile de carne și preparate din carne au scăzut cu 5,3%.

„Reducerea deficitului comercial și creșterea exporturilor sunt semnale încurajatoare, care ne arată cât de important este să continuăm această direcție. Fermierii și procesatorii au nevoie de predictibilitate, de finanțare și de sprijin pentru a-și duce investițiile la capăt. Programele trebuie continuate, astfel încât rezultatele să se consolideze de la un an la altul”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Acesta susține că România are nevoie de ferme puternice și de fabrici care să prelucreze materia primă în țară, să creeze locuri de muncă și să aducă mai multe produse românești pe piață.

Ministerul Agriculturii anunță că urmărește continuarea finanțărilor pentru fermieri și procesatori, cu accent pe finalizarea investițiilor și punerea în funcțiune a noilor capacități de producție.

Consolidarea legăturii dintre ferme și unitățile de procesare este esențială pentru valorificarea producției agricole românești și reducerea, pe termen lung, a dezechilibrelor comerciale din sectorul agroalimentar, se arată într-un comunicat al ministerului.

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