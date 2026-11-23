Sardinele în conservă, cu oase cu tot, sunt primul aliment pe care experții îl pun în cămară pentru o criză. O jurnalistă britanică a întrebat mai mulți nutriționiști și medici ce alimente pentru situații de urgență ar cumpăra. Spre surprinderea ei, toți au menționat aceleași cinci produse, scrie Express.

Nu este nevoie de mâncare specială de supraviețuire, a explicat nutriționistul Rob Hobson. „Nu are rost să cumperi multe alimente neobișnuite, care vor sta neatinse ani de zile”, a spus el.

1. Peștele la conservă

Pe primul loc, pe lista tuturor experților, s-a aflat peștele gras la conservă. Medicul Naheed Ali alege sardinele cu oase. „Oasele sunt de fapt un avantaj, nu ceva de evitat”, a explicat el, pentru că aduc calciu.

Peștele oferă și proteine și acizi grași omega-3 și se poate mânca direct din cutie. Cele mai practice sunt conservele cu deschidere ușoară, cu inel.

2. Turtele de ovăz și cerealele integrale

Turtele de ovăz au în jur de 450 de calorii la 100 de grame, potrivit medicului Daniel Atkinson. Spre deosebire de biscuiți, eliberează energia treptat și nu cresc brusc glicemia.

Fulgii de ovăz pot fi înmuiați în apă rece sau în lapte UHT, dacă nu poți încălzi nimic. Lipiile integrale cu termen lung de valabilitate pot înlocui pâinea.

3. Fasolea și leguminoasele la conservă

Năutul, lintea și fasolea la conservă pot sta luni sau chiar ani în dulap, fără frigider. „Le poți mânca direct din cutie, așa că sunt utile mai ales dacă nu poți găti”, a spus Rob Hobson. Ele ajută și digestia când lipsesc fructele și legumele proaspete.

4. Untul de arahide

Medicul Naheed Ali recomandă un borcan de 500 de grame de unt de arahide pentru fiecare adult. Acesta are în jur de 3.000 de calorii și nu cere nicio pregătire. Important este ca produsul să fie 100% arahide, fără uleiuri ieftine, zahăr sau sare. Untul de migdale este o alternativă bună.

5. Amestecul de nuci, semințe și fructe uscate

Ultimul pe listă este un amestec nesărat de nuci, semințe și fructe uscate. Ocupă puțin loc și are multă energie, proteine și grăsimi sănătoase. Poate fi combinat cu ovăz și miere, pentru o masă mai consistentă.

De ce 72 de ore

Articolul pornește de la campania „Be Ready” a guvernului britanic. Aceasta le cere oamenilor să se descurce singuri până la 72 de ore. Aceeași perioadă apare și în recomandările Uniunii Europene. Pe 3 noiembrie, comisarul european Hadja Lahbib a prezentat noile recomandări ale UE privind pregătirea populației. Fiecare gospodărie ar trebui să-și acopere singură nevoile de bază în primele 72 de ore ale unei crize.