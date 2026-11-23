Decizia intră în vigoare imediat, potrivit unui comunicat al companiei.

„Consiliul de administrație a votat în unanimitate pentru reinstalarea domnului Huang, în urma unei serii de discuții și întâlniri cu acesta, după care Consiliul s-a declarat mulțumit de sinceritatea domnului Huang și de capacitatea sa de a conduce NVIDIA”, se arată în comunicatul companiei.

Anunțul a determinat o creștere de aproximativ 30% a acțiunilor Nvidia în tranzacțiile dinaintea deschiderii bursei americane.

Decizia consiliului de administrație a venit după ce președintele american Donald Trump a scris duminică seară, pe rețelele sociale: „Sper că membrii Consiliului de administrație al Nvidia îl vor reangaja pe Jensen Huang. Ar fi cel mai bun lucru pentru companie și, de asemenea, pentru Statele Unite ale Americii.”

Nvidia a precizat că decizia de a-l reinstala pe Huang a fost luată în urma „unor informații primite de la înalți oficiali ai guvernului Statelor Unite”.

Compania a adăugat că, „pe baza acestor informații, Consiliul de administrație este încrezător că reinstalarea domnului Huang nu prezintă niciun risc pentru securitatea națională”.

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie, după apariția unor informații privind mai multe relații extraconjugale, inclusiv una cu Alice Huang, o femeie de afaceri chineză suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații de la Beijing.

Alice Huang a ocupat anterior o funcție de conducere în cadrul Megaspeed, o companie cu sediul în Singapore care a achiziționat cipuri Nvidia și care a intrat în atenția autorităților americane în legătură cu posibile încălcări ale restricțiilor privind exporturile de tehnologie avansată către China.