Studiul „Analiza fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede” și analiza comparativă a datelor colectate și prelucrate, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, arată că vizați de fraudele cu investiții online au fost atât pensionarii, cât și persoanele angajate.

„La momentul comiterii faptei, 40,5% dintre victime erau pensionari, iar 38,9% erau persoane angajate”, potrivit Poliției Române.

Potrivit studiului, mai mult de trei sferturi dintre victime (79%) proveneau din mediul urban, numărând 1.278 de persoane. Poliția transmite că mediul de rezidență influențează semnificativ riscul de victimizare prin această metodă.

Persoanele cu vârsta între 46 și 75 de ani au fost cele mai predispuse să devină victime ale fraudelor de acest tip, 64,1% dintre victime încadrându-se în acest interval. Vârsta minimă a victimelor a fost de 16 ani, iar cea maximă de 93 de ani, potrivit studiului.

Persoanele care au avut cel puțin studii medii au devenit cel mai des victime ale fraudelor cu investiții online (50,7% dintre victime), însă nici persoanele cu studii superioare nu au fost ferite de acest mod de operare (34,9%).

Persoanele cu studii medii, afectate cel mai frecvent

Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii, vârsta între 66 și 75 de ani.

În cadrul studiului au fost analizate date obținute din 1.624 de sesizări înregistrate la nivel național, din 1 ianuarie până în 30 septembrie 2026, datele fiind preluate de la DGPMB, dar și inspectoratele de Poliție județene din țară.

Zeci de milioane de lei și mii de euro prejudiciu

Cele mai populare scenarii erau acelea în care victimelor li s-a promis investirea sumelor de bani în acțiuni, însumând 872 de cazuri.

O parte dintre acestea, 385 de cazuri au reprezentat și operațiuni cu criptomonede, fiind vorba despre 385 de situații.

„Modul de operare cel mai des întâlnit în cazul fraudelor informatice cu investiții online a fost acela prin care victimelor li se solicita trimiterea de bani (80,5%), spre deosebire de faptele de acest tip comise în primele 9 luni ale anului 2024, când instalarea de aplicații reprezenta modul principal prin care victimele erau păcălite să trimită bani (66,05%)”, informează Poliția Română.

În 1.346 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 73.600.000 de lei.

În 260 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de aproximativ 8.500.000 de euro.

„Poliția Română va continua activitățile de informare cu privire la noile moduri de operare care apar și acțiunile operative și investigative, pentru depistarea și tragerea la răspundere a celor care comit astfel de fapte”, transmit autoritățile.