Bitcoin a coborât sâmbătă, 21 noiembrie, sub pragul de 56.000 de dolari, atingând cel mai redus nivel din ultimii doi ani. Criptomoneda era cotată de dimineața la 55.830 de dolari. Este una dintre cele mai severe perioade pentru piața criptomonedelor din ultimii ani.

În octombrie anul trecut, Bitcoin depășea pragul de 126.000 de dolari, stabilind un record istoric. Acum, valoarea sa a scăzut cu peste 55% față de acel maxim.

De ce se prăbușește Bitcoin. Legătura neașteptată cu inteligența artificială

Scăderea puternică a Bitcoin vine într-un moment de turbulențe majore pe bursele internaționale, în special în sectorul tehnologic american.

Potrivit Reuters, investitorii sunt tot mai îngrijorați de evaluările ridicate ale companiilor din domeniul inteligenței artificiale și de capacitatea acestora de a transforma investițiile uriașe în infrastructură și centre de date în profituri sustenabile.

Temerile au declanșat un val de vânzări pe Wall Street, care s-a extins rapid către criptomonede și alte active considerate riscante.

Indicele Nasdaq, dominat de companiile tehnologice, a pierdut peste 4% în ședința de vineri, în timp ce acțiunile unor companii din domeniul inteligenței artificiale și ale producătorilor de semiconductori au înregistrat scăderi importante.

Piața a fost afectată și de incertitudinile privind politica monetară a Rezervei Federale americane, de creșterea costurilor de împrumut și de riscurile de reglementare după alegerile legislative de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Bitcoin, prezentat adesea de susținătorii săi drept o alternativă la sistemul financiar tradițional, s-a comportat în această perioadă mai degrabă ca un activ speculativ, sensibil la retragerea investitorilor din piețele riscante.

Peste două miliarde de dolari, lichidate într-o singură zi

Amploarea panicii este ilustrată de datele privind tranzacțiile speculative cu criptomonede. Potrivit informațiilor CoinGlass, citate de Investing.com, aproximativ 2,4 miliarde de dolari în poziții pe instrumente derivate cripto au fost lichidate într-un interval de 24 de ore.

Din această sumă, peste un miliard de dolari a provenit din contractele futures pe Bitcoin, iar aproximativ 545 de milioane de dolari din pozițiile pe Ethereum.

Cea mai mare lichidare individuală a vizat o poziție de aproximativ 51,7 milioane de dolari, prin care un investitor mizase pe creșterea Bitcoin.

Lichidările forțate apar atunci când investitorii folosesc bani împrumutați pentru a amplifica valoarea tranzacțiilor, iar mișcarea pieței împotriva lor determină închiderea automată a pozițiilor.

Acest mecanism poate accentua prăbușirea prețurilor, deoarece vânzările forțate generează noi scăderi și pot declanșa alte lichidări.

Ethereum, Solana și alte criptomonede, lovite de prăbușire

Ethereum, a doua criptomonedă ca valoare de piață, a pierdut peste 10%, coborând în jurul nivelului de 1.564 de dolari.

Solana a înregistrat o depreciere de aproape 10%, până la aproximativ 65,5 dolari, în timp ce XRP a scăzut cu circa 10%, sub pragul de un dolar.

BNB a pierdut peste 10%, iar Dogecoin, criptomoneda popularizată inclusiv prin mesajele lui Elon Musk, a înregistrat o depreciere de o amploare similară.

Ce urmează pentru Bitcoin. Pragul urmărit de analiști

După pierderea pragului psihologic de 60.000 de dolari, atenția investitorilor se concentrează asupra posibilității ca Bitcoin să intre într-o nouă etapă de scădere.

Analiștii companiei Wintermute consideră că o revenire sustenabilă ar necesita recuperarea nivelului de 68.000 de dolari, în paralel cu reluarea intrărilor de capital în fondurile tranzacționate la bursă care urmăresc prețul Bitcoin.

Aceste fonduri, cunoscute drept ETF-uri spot, au contribuit în anii precedenți la atragerea investitorilor instituționali către criptomonede.

În același timp, randamentele mai ridicate ale obligațiunilor americane și perspectivele unei politici monetare restrictive fac ca investițiile considerate mai sigure să devină relativ mai atractive decât activele speculative.