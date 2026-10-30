Cum s-a desfășurat cel mai mare furt de criptomonede din istorie. Hackerii au sustras 6,3 miliarde de dolari de la Binance

Cea mai mare parte a banilor a fost sustrasă în aproximativ 20 de minute, într-un atac considerat cel mai mare furt de active digitale din istorie, relatează Reuters.

Criptomonedele au fost sustrase din portofelele digitale utilizate de Binance pentru procesarea tranzacțiilor, potrivit informațiilor furnizate de companie.

Atacul a început joi, 29 octombrie, la scurt timp după ora 20:00 GMT, potrivit înregistrărilor tranzacțiilor analizate de experți.

Cum au reușit hackerii să sustragă criptomonedele

Binance a anunțat inițial că atacul ar fi avut legătură cu un laptop compromis. Ulterior, compania a precizat că investigația a descoperit și alte breșe de securitate.

„Investigația inițială a Binance sugerează că incidentul de securitate ar putea implica compromiterea laptopului unui inginer DevOps, fapt care a permis unui atacator să acceseze un container de servicii și să inițieze tranzacții de retragere neautorizate. Nu am găsit nicio dovadă a compromiterii cheilor private ale portofelelor”, a transmis Binance.

Platforma dispune de un fond de protecție a utilizatorilor, SAFU, care include o rezervă de Bitcoin în valoare de un miliard de dolari. Copreședintele executiv Richard Teng a declarat că pierderile vor fi acoperite din acest fond și din resursele companiei.

„Binance va acoperi toate pierderile prin intermediul fondului SAFU și al resurselor financiare proprii ale companiei. Fondurile utilizatorilor sunt în siguranță. Depunerile nu au fost afectate și funcționează în regim normal”, a subliniat compania.

Potrivit firmei americane de analiză blockchain TRM Labs, atacatorii au compromis infrastructura Binance responsabilă de autorizarea tranzacțiilor, ceea ce le-a permis să transmită instrucțiuni prin care au fost golite portofelele afectate.

După atac, hackerii au încercat să mute rapid criptomonedele pentru a împiedica blocarea lor. Companiile care emit anumite tipuri de criptomonede au reușit însă să blocheze aproximativ jumătate dintre activele furate.

Hackerii nord-coreeni, suspectați că s-ar afla în spatele furtului

Mai multe firme americane specializate în analiza criptomonedelor au declarat că atacul seamănă cu operațiuni desfășurate anterior de hackeri nord-coreeni.

TRM Labs a identificat asemănări cu atacul asupra platformei Bybit, produs anul trecut și atribuit de FBI hackerilor din Coreea de Nord. Compania consideră că există indicii puternice că aceeași grupare ar fi responsabilă pentru furtul de la Binance.

Copreședintele executiv al Binance, Richard Teng, a precizat însă că investigația companiei nu a stabilit deocamdată identitatea atacatorilor.

Coreea de Nord a negat în mod repetat implicarea în atacuri informatice și furturi de criptomonede.

Unde au ajuns banii furați

Aproximativ jumătate dintre criptomonedele furate erau stablecoins, active digitale a căror valoare este legată de dolar sau de alte monede tradiționale.

Unele dintre aceste active pot fi blocate de companiile care le emit. Astfel, firme precum Tether, Circle, Ripple și World Liberty Financial, companie asociată familiei Trump, au intervenit pentru a împiedica utilizarea unei părți din fondurile furate.

Binance a confirmat că aproximativ 3 miliarde de dolari au fost blocate cu ajutorul partenerilor din industria criptomonedelor.

„Impactul total estimat este de aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Am colaborat cu parteneri din ecosistemul blockchain pentru a bloca activele afectate; până în prezent, aproximativ 3 miliarde de dolari au fost blocați direct pe blockchain (on-chain)”, a transmis Binance.

În cazul Bitcoin și Ether, situația este diferită, deoarece aceste criptomonede nu pot fi blocate de un emitent. TRM Labs estimează că aproximativ 2,4 miliarde de dolari în astfel de active nu pot fi blocate direct.

Potrivit Reuters, hackerii încearcă să ascundă traseul banilor prin numeroase transferuri între portofele digitale. Compania Chainalysis a identificat mii de tranzacții într-un interval scurt, sugerând folosirea unor sisteme automate.

Binance a alocat peste 6,34 miliarde de dolari pentru acoperirea pierderilor

Într-o actualizare transmisă vineri, Binance a anunțat că a început recuperarea activelor afectate și că a alocat peste 6,34 miliarde de dolari din fondurile proprii pentru acoperirea pierderilor.

„Binance a alocat deja peste 6,34 miliarde de dolari din fondurile companiei pentru a gestiona acest incident. Dintre acestea, 5 miliarde de dolari sunt deținute chiar sub forma activelor (token-urilor) care au fost afectate. Finalizăm achiziția restului sumei prin cumpărarea activelor respective, atât prin intermediul piețelor deschise, cât și prin tranzacții directe (OTC)”, a precizat compania.

Binance a suspendat temporar retragerile pentru verificarea sistemelor de securitate și colaborează cu autoritățile pentru identificarea atacatorilor.

Furtul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri majore asupra platformelor de criptomonede. Potrivit TRM Labs, anul trecut au fost furate criptomonede în valoare de 2,9 miliarde de dolari, în aproape 150 de incidente.

Atacul asupra Binance a afectat și piața criptomonedelor, ale căror prețuri au scăzut vineri, pe fondul îngrijorărilor investitorilor.